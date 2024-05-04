Курган занял 25 место в топе городов с высоким качеством жизни по результатам первого квартала 2024 года. Об этом говорится в исследовании социологов из университета при правительстве РФ.
«Высокое качество жизни обусловлено достаточным уровнем материального благополучия, эффективной медициной и доступностью образования. Курган: 25 место», — пишут в telegram-канале «Прямой Эфир» со ссылкой на исследование. На первом месте разместился город Грозный.
Сообщалось, что Курганская область вошла в ТОП-11 среди регионов России по индексу роста промышленности. Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что показатели роста хорошие, учитывая, что нет доходов от продажи высоколиквидных природных ресурсов.
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Курган занял 25 место в топе городов с высоким качеством жизни по результатам первого квартала 2024 года. Об этом говорится в исследовании социологов из университета при правительстве РФ. «Высокое качество жизни обусловлено достаточным уровнем материального благополучия, эффективной медициной и доступностью образования. Курган: 25 место», — пишут в telegram-канале «Прямой Эфир» со ссылкой на исследование. На первом месте разместился город Грозный. Сообщалось, что Курганская область вошла в ТОП-11 среди регионов России по индексу роста промышленности. Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что показатели роста хорошие, учитывая, что нет доходов от продажи высоколиквидных природных ресурсов.