Адвокат Чекалиных заявил, что у блогеров нет задолженностей перед налоговой

05 мая 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

Семья Чекалиных больше не имеет долгов перед ФНС, заявил Константин Третьяков Фото: Александр Елизаров © URA.RU Блогеры Валерия и Артем Чекалины, против которых возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, не имеют задолженностей перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом заявил адвокат семьи Константин Третьяков. «У Чекалиных нет задолженности по налогам, срок оплаты поданной декларации истекает 15 июля, они оплатят поданную сумму вовремя», — рассказал Константин Третьяков. Его слова приводит РИА Новости. Чекалину и ее мужа обвинили в неуплате налогов в марте 2023 года. Их задолженность составляла 311 миллионов рублей. В доме супругов также проходили обыски, напоминает «Царьград». В ноябре 2023 года Чекалина успешно погасила долги на сумму 296 миллионов рублей перед налоговой, передает Pravda.Ru. Тем не менее недавно в СМИ писали, что пара имеет задолженность 20 миллионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогеры Валерия и Артем Чекалины, против которых возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, не имеют задолженностей перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом заявил адвокат семьи Константин Третьяков. «У Чекалиных нет задолженности по налогам, срок оплаты поданной декларации истекает 15 июля, они оплатят поданную сумму вовремя», — рассказал Константин Третьяков. Его слова приводит РИА Новости. Чекалину и ее мужа обвинили в неуплате налогов в марте 2023 года. Их задолженность составляла 311 миллионов рублей. В доме супругов также проходили обыски, напоминает «Царьград». В ноябре 2023 года Чекалина успешно погасила долги на сумму 296 миллионов рублей перед налоговой, передает Pravda.Ru. Тем не менее недавно в СМИ писали, что пара имеет задолженность 20 миллионов.