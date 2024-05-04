04 мая 2024

Курганский бизнесмен обеспечил эвакуированных горожан чистой водой. Видео

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Проблемы с водой Южноуральск Челябинск, бутилированная вода, питьевая вода, вода, питьевой источник
Пункт временного размещения эвакуированных обеспечили качественной водой Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане предприниматель Егор Жук установил за свой счет аппараты для очистки питьевой воды в двух пунктах временного размещения (ПВР) для эвакуированных из-за паводка горожан. Об этом сообщили директор гимназии №31 Наталья Древницкая и директор СОШ №50 Михаил Тимофеев, где размещаются ПВР.

«Аппараты по очистке воды бесплатно установили в курганских пунктах для эвакуированных на базе гимназии №31 и школы №50 на период паводка. Сейчас люди в ПВР могут пить чистую и полезную воду. Помощь оказал предприниматель Егор Жук», — рассказали Древницкая и Тимофеев. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Курганский взгляд» в соцсети «ВКонтакте».

Одна из эвакуированных горожанок Ольга Мельникова подчеркнула, что в ПВР созданы хорошие условия. Она поблагодарила представителей бизнеса за помощь в обеспечении качественной питьевой водой.

Ранее в Курганской области из-за масштабного наводнения эвакуировали тысячи жителей. В регионе были развернуты пункты временного размещения для пострадавших от паводка.

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В Кургане предприниматель Егор Жук установил за свой счет аппараты для очистки питьевой воды в двух пунктах временного размещения (ПВР) для эвакуированных из-за паводка горожан. Об этом сообщили директор гимназии №31 Наталья Древницкая и директор СОШ №50 Михаил Тимофеев, где размещаются ПВР. «Аппараты по очистке воды бесплатно установили в курганских пунктах для эвакуированных на базе гимназии №31 и школы №50 на период паводка. Сейчас люди в ПВР могут пить чистую и полезную воду. Помощь оказал предприниматель Егор Жук», — рассказали Древницкая и Тимофеев. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Курганский взгляд» в соцсети «ВКонтакте». Одна из эвакуированных горожанок Ольга Мельникова подчеркнула, что в ПВР созданы хорошие условия. Она поблагодарила представителей бизнеса за помощь в обеспечении качественной питьевой водой. Ранее в Курганской области из-за масштабного наводнения эвакуировали тысячи жителей. В регионе были развернуты пункты временного размещения для пострадавших от паводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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