Курганский бизнесмен обеспечил эвакуированных горожан чистой водой. Видео

05 мая 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Пункт временного размещения эвакуированных обеспечили качественной водой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане предприниматель Егор Жук установил за свой счет аппараты для очистки питьевой воды в двух пунктах временного размещения (ПВР) для эвакуированных из-за паводка горожан. Об этом сообщили директор гимназии №31 Наталья Древницкая и директор СОШ №50 Михаил Тимофеев, где размещаются ПВР. «Аппараты по очистке воды бесплатно установили в курганских пунктах для эвакуированных на базе гимназии №31 и школы №50 на период паводка. Сейчас люди в ПВР могут пить чистую и полезную воду. Помощь оказал предприниматель Егор Жук», — рассказали Древницкая и Тимофеев. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Курганский взгляд» в соцсети «ВКонтакте». Одна из эвакуированных горожанок Ольга Мельникова подчеркнула, что в ПВР созданы хорошие условия. Она поблагодарила представителей бизнеса за помощь в обеспечении качественной питьевой водой. Ранее в Курганской области из-за масштабного наводнения эвакуировали тысячи жителей. В регионе были развернуты пункты временного размещения для пострадавших от паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане предприниматель Егор Жук установил за свой счет аппараты для очистки питьевой воды в двух пунктах временного размещения (ПВР) для эвакуированных из-за паводка горожан. Об этом сообщили директор гимназии №31 Наталья Древницкая и директор СОШ №50 Михаил Тимофеев, где размещаются ПВР. «Аппараты по очистке воды бесплатно установили в курганских пунктах для эвакуированных на базе гимназии №31 и школы №50 на период паводка. Сейчас люди в ПВР могут пить чистую и полезную воду. Помощь оказал предприниматель Егор Жук», — рассказали Древницкая и Тимофеев. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Курганский взгляд» в соцсети «ВКонтакте». Одна из эвакуированных горожанок Ольга Мельникова подчеркнула, что в ПВР созданы хорошие условия. Она поблагодарила представителей бизнеса за помощь в обеспечении качественной питьевой водой. Ранее в Курганской области из-за масштабного наводнения эвакуировали тысячи жителей. В регионе были развернуты пункты временного размещения для пострадавших от паводка.