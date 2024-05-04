В Первоуральске (Свердловская область) люди начали выстраиваться в очередь за водой. В домах она пропала накануне — после того, как в регионе выпало экстремальное количество осадков. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
«В Первоуральске люди выстроились в очередь за водой. Полгорода сидит без воды, в отдельных частях города отсутствует электричество почти сутки», — передает сообщество «Инцидент Свердловская Область» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии города. Ответ ожидается.
Ночью 4 мая в Свердловской области прошли мощные снегопады и ледяной дождь. Сотни свердловчан остались без электричества и воды, на дорогах образовались километровые пробки, а трассы перекрыли. Подробнее об этом — в онлайн-трансляции URA.RU.
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