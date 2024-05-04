04 мая 2024

Свердловчане выстраиваются в очередь за водой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, беженцы, жители, канистры, пострадавшие, вода, обстрел, гуманитарная катастрофа
У половины жителей города нет воды (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) люди начали выстраиваться в очередь за водой. В домах она пропала накануне — после того, как в регионе выпало экстремальное количество осадков. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«В Первоуральске люди выстроились в очередь за водой. Полгорода сидит без воды, в отдельных частях города отсутствует электричество почти сутки», — передает сообщество «Инцидент Свердловская Область» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии города. Ответ ожидается.

Ночью 4 мая в Свердловской области прошли мощные снегопады и ледяной дождь. Сотни свердловчан остались без электричества и воды, на дорогах образовались километровые пробки, а трассы перекрыли. Подробнее об этом — в онлайн-трансляции URA.RU.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске (Свердловская область) люди начали выстраиваться в очередь за водой. В домах она пропала накануне — после того, как в регионе выпало экстремальное количество осадков. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. «В Первоуральске люди выстроились в очередь за водой. Полгорода сидит без воды, в отдельных частях города отсутствует электричество почти сутки», — передает сообщество «Инцидент Свердловская Область» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии города. Ответ ожидается. Ночью 4 мая в Свердловской области прошли мощные снегопады и ледяной дождь. Сотни свердловчан остались без электричества и воды, на дорогах образовались километровые пробки, а трассы перекрыли. Подробнее об этом — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...