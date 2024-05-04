04 мая 2024

Свет вернули 34 тысячам свердловчан, список проблемных территорий

© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшую ночь энергетики «Россети Урал» вернули свет порядка 20 тысячам жителей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Свердловской области энергетики вернули свет 34 тысячам человек. Актуальную информацию о борьбе с последствиями стихии URA.RU предоставили в компаниях «Россети Урал» и «Облкоммунэнерго».

«За прошедшую ночь энергетики „Россети Урал“ вернули свет порядка 20 тысячам жителей региона. Восстановлено электроснабжение систем водоснабжения г. Дегтярска», — поделились в «Россетях». По данным компании, на текущий момент проблемы сохраняются в Ревде, Мариинске, Ледянке, Гусевке, Атиге, Верхних Сергах, Бисерти, Горном щите, Рудном, Верхнемакарово, на Широкой Речке (микрорайон Екатеринбурга) и в садовых товариществах на Чусовском тракте, а также частично в Курганово и Дегтярске, Верхней Сысерти, Космакова, Щелкуне, где фиксировались повторные нарушения.

А на территории присутствия «Облкоммунэнерго» электроснабжение восстановили для 14 тысяч человек. «Среди включенных населенных пунктов Первоуральского ГО — поселки Прогресс, Кауровка, Новоуткинск, Динас, Шайтанка, Пильная, Ельничный, Магнитка», — рассказали в пресс-службе. В Полевском на 90% включены потребители южной и северной частей города и частично включен поселок Красная Горка.

Мощный снегопад накрыл Свердловскую область в ночь на 4 мая, на борьбу со стихией энергетики вывели десятки бригад и единиц спецтехники. Накануне вечером Минэнерго России сообщало, что без света остаются 60 тысяч человек (в течение дня эта цифра снизилась на 19 тысяч). Подробнее о прошедшем снегопаде — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Свердловской области энергетики вернули свет 34 тысячам человек. Актуальную информацию о борьбе с последствиями стихии URA.RU предоставили в компаниях «Россети Урал» и «Облкоммунэнерго». «За прошедшую ночь энергетики „Россети Урал“ вернули свет порядка 20 тысячам жителей региона. Восстановлено электроснабжение систем водоснабжения г. Дегтярска», — поделились в «Россетях». По данным компании, на текущий момент проблемы сохраняются в Ревде, Мариинске, Ледянке, Гусевке, Атиге, Верхних Сергах, Бисерти, Горном щите, Рудном, Верхнемакарово, на Широкой Речке (микрорайон Екатеринбурга) и в садовых товариществах на Чусовском тракте, а также частично в Курганово и Дегтярске, Верхней Сысерти, Космакова, Щелкуне, где фиксировались повторные нарушения. А на территории присутствия «Облкоммунэнерго» электроснабжение восстановили для 14 тысяч человек. «Среди включенных населенных пунктов Первоуральского ГО — поселки Прогресс, Кауровка, Новоуткинск, Динас, Шайтанка, Пильная, Ельничный, Магнитка», — рассказали в пресс-службе. В Полевском на 90% включены потребители южной и северной частей города и частично включен поселок Красная Горка. Мощный снегопад накрыл Свердловскую область в ночь на 4 мая, на борьбу со стихией энергетики вывели десятки бригад и единиц спецтехники. Накануне вечером Минэнерго России сообщало, что без света остаются 60 тысяч человек (в течение дня эта цифра снизилась на 19 тысяч). Подробнее о прошедшем снегопаде — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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