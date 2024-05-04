04 мая 2024

В Курганском микрорайоне после паводка выпал град. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый снег. Екатеринбург, зонт, непогода, зонтик, снегопад
В Тополях недалеко от Кургана выпал град Фото:

В микрорайоне Тополя города Кургана, который сильно пострадал от паводка, выпал град. Об этом сообщили очевидцы.

«В Тополях 5 мая выпал град», — говорится в сообщении жителей микрорайона. Погодное явление они сняли на видео, которое опубликовано в паблике «Курган/курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в ночь на 4 мая города в Курганской области оказались завалены снегом. В частности, об этом сообщали жители Далматово и Катайска. Но снег, по словам очевидцев, наблюдается и в других уголках региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне Тополя города Кургана, который сильно пострадал от паводка, выпал град. Об этом сообщили очевидцы. «В Тополях 5 мая выпал град», — говорится в сообщении жителей микрорайона. Погодное явление они сняли на видео, которое опубликовано в паблике «Курган/курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в ночь на 4 мая города в Курганской области оказались завалены снегом. В частности, об этом сообщали жители Далматово и Катайска. Но снег, по словам очевидцев, наблюдается и в других уголках региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...