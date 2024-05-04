В Тополях недалеко от Кургана выпал град
В микрорайоне Тополя города Кургана, который сильно пострадал от паводка, выпал град. Об этом сообщили очевидцы.
«В Тополях 5 мая выпал град», — говорится в сообщении жителей микрорайона. Погодное явление они сняли на видео, которое опубликовано в паблике «Курган/курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в ночь на 4 мая города в Курганской области оказались завалены снегом. В частности, об этом сообщали жители Далматово и Катайска. Но снег, по словам очевидцев, наблюдается и в других уголках региона.
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