В Курганском микрорайоне после паводка выпал град. Видео

05 мая 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

В Тополях недалеко от Кургана выпал град Фото: Размик Закарян © URA.RU В микрорайоне Тополя города Кургана, который сильно пострадал от паводка, выпал град. Об этом сообщили очевидцы. «В Тополях 5 мая выпал град», — говорится в сообщении жителей микрорайона. Погодное явление они сняли на видео, которое опубликовано в паблике «Курган/курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в ночь на 4 мая города в Курганской области оказались завалены снегом. В частности, об этом сообщали жители Далматово и Катайска. Но снег, по словам очевидцев, наблюдается и в других уголках региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Тополя города Кургана, который сильно пострадал от паводка, выпал град. Об этом сообщили очевидцы. «В Тополях 5 мая выпал град», — говорится в сообщении жителей микрорайона. Погодное явление они сняли на видео, которое опубликовано в паблике «Курган/курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в ночь на 4 мая города в Курганской области оказались завалены снегом. В частности, об этом сообщали жители Далматово и Катайска. Но снег, по словам очевидцев, наблюдается и в других уголках региона.