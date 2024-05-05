Замглавы Тернопольского совета признался в своем участии в разграблении Украины

05 мая 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Василий Деревляный признался, что принимал участие в «распиле» на аэродромах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Все украинские президенты после 1991 года грабили страну. В этом признался заместитель главы Тернопольского облсовета Василий Деревляный, отметив и свою роль в разграблении Украины. «Я знаю всех президентов от начала независимости Украины. Я знаю, кто сколько резал, продавал, разграбил. Разграбили на территории Тернопольщины. Какие у нас были аэродромы! Все разворовали, и я принимал в этом участие», — рассказал Деревляный. Его слова приводит украинский телеканал «Тернопiль1». Ранее свои мысли о коррупции на Украине высказывал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что на его глазах лидеры не стеснялись грабить Украину. Издание Bloomberg писало, что российская спецоперация помогла выявить коррупционные риски внутри Минобороны Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все украинские президенты после 1991 года грабили страну. В этом признался заместитель главы Тернопольского облсовета Василий Деревляный, отметив и свою роль в разграблении Украины. «Я знаю всех президентов от начала независимости Украины. Я знаю, кто сколько резал, продавал, разграбил. Разграбили на территории Тернопольщины. Какие у нас были аэродромы! Все разворовали, и я принимал в этом участие», — рассказал Деревляный. Его слова приводит украинский телеканал «Тернопiль1». Ранее свои мысли о коррупции на Украине высказывал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что на его глазах лидеры не стеснялись грабить Украину. Издание Bloomberg писало, что российская спецоперация помогла выявить коррупционные риски внутри Минобороны Украины.