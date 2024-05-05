На Солнце произошла мощнейшая вспышка, ожидаются магнитные бури

На Солнце произошла вспышка высшего балла, ожидаются сильные магнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
«На Солнце вспышка высшего балла X — вторая за двое суток. <…> Очень высокие риски экстремально сильных событий до конца дня», — сказано в сообщении лаборатории. Там же уточнили, что на светиле регистрируется высокая активность, за прошедшие сутки прошло более 20 вспышек.
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На Солнце произошла вспышка высшего балла, ожидаются сильные магнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. «На Солнце вспышка высшего балла X — вторая за двое суток. <…> Очень высокие риски экстремально сильных событий до конца дня», — сказано в сообщении лаборатории. Там же уточнили, что на светиле регистрируется высокая активность, за прошедшие сутки прошло более 20 вспышек. Согласно прогнозу ученых, приходы солнечных масс от вспышек к Земле ожидаются 5 мая в конце дня. Непрерывные магнитные бури и геомагнитные возмущения будут длиться двое суток — до 7 мая.