На Солнце произошла мощнейшая вспышка, ожидаются магнитные бури

Лаборатория ИКИ и ИСЗФ: 6—7 мая ожидаются магнитные бури из-за вспышки на Солнце
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, солнце, город, закат, вечер
Ожидаются сильные магнитные бури с 6 по 7 мая Фото:

На Солнце произошла вспышка высшего балла, ожидаются сильные магнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

«На Солнце вспышка высшего балла X — вторая за двое суток. <…> Очень высокие риски экстремально сильных событий до конца дня», — сказано в сообщении лаборатории. Там же уточнили, что на светиле регистрируется высокая активность, за прошедшие сутки прошло более 20 вспышек.

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Согласно прогнозу ученых, приходы солнечных масс от вспышек к Земле ожидаются 5 мая в конце дня. Непрерывные магнитные бури и геомагнитные возмущения будут длиться двое суток — до 7 мая.

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На Солнце произошла вспышка высшего балла, ожидаются сильные магнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. «На Солнце вспышка высшего балла X — вторая за двое суток. <…> Очень высокие риски экстремально сильных событий до конца дня», — сказано в сообщении лаборатории. Там же уточнили, что на светиле регистрируется высокая активность, за прошедшие сутки прошло более 20 вспышек. Согласно прогнозу ученых, приходы солнечных масс от вспышек к Земле ожидаются 5 мая в конце дня. Непрерывные магнитные бури и геомагнитные возмущения будут длиться двое суток — до 7 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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