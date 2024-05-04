04 мая 2024

После закрытия переправы тысячи курганцев остались без связи с большой землей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган. Нижняя Утятка., паводок
В Звериноголовском закрыли переправу Фото:

В Звериноголовском округе тысячи жителей остались отрезанными от райцентра после закрытия лодочной переправы. Людям предлагают добираться до большой земли в объезд. Для этого потребуется преодолеть сотни километров пути. Об этом URA.RU рассказал депутат окружной думы Владимир Кочеулов, которого завалили жалобами жители.

«Власти округа закрыли переправу через реку Тобол в селе Звериноголовском, и несколько тысяч жителей не могут теперь добраться до райцентра. Как людям попасть в больницу или к родственникам, непонятно. Ко мне, как к депутату, поступили обращения граждан, которые требуют организовать транспортное сообщение», — пояснил агентству Кочеулов.

Жителям предложили добираться в райцентр через Куртамыш и Курган, а это больше 300 километров. «Разве у людей есть деньги и время на такое путешествие, когда они и так пострадали от паводка», — подчеркнул Кочеулов.

Ранее представители мэрии Звериноголовского округа сообщили о закрытии переправы, поскольку из-за снижения уровня воды стало опасно использовать моторные лодки. Власти утвердили объездной маршрут для сельчан: Прорывное-Куртамыш-Курган-Звериноголовское.

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В Звериноголовском округе тысячи жителей остались отрезанными от райцентра после закрытия лодочной переправы. Людям предлагают добираться до большой земли в объезд. Для этого потребуется преодолеть сотни километров пути. Об этом URA.RU рассказал депутат окружной думы Владимир Кочеулов, которого завалили жалобами жители. «Власти округа закрыли переправу через реку Тобол в селе Звериноголовском, и несколько тысяч жителей не могут теперь добраться до райцентра. Как людям попасть в больницу или к родственникам, непонятно. Ко мне, как к депутату, поступили обращения граждан, которые требуют организовать транспортное сообщение», — пояснил агентству Кочеулов. Жителям предложили добираться в райцентр через Куртамыш и Курган, а это больше 300 километров. «Разве у людей есть деньги и время на такое путешествие, когда они и так пострадали от паводка», — подчеркнул Кочеулов. Ранее представители мэрии Звериноголовского округа сообщили о закрытии переправы, поскольку из-за снижения уровня воды стало опасно использовать моторные лодки. Власти утвердили объездной маршрут для сельчан: Прорывное-Куртамыш-Курган-Звериноголовское.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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