После закрытия переправы тысячи курганцев остались без связи с большой землей

05 мая 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

В Звериноголовском закрыли переправу Фото: Елена Мальцева © URA.RU В Звериноголовском округе тысячи жителей остались отрезанными от райцентра после закрытия лодочной переправы. Людям предлагают добираться до большой земли в объезд. Для этого потребуется преодолеть сотни километров пути. Об этом URA.RU рассказал депутат окружной думы Владимир Кочеулов, которого завалили жалобами жители. «Власти округа закрыли переправу через реку Тобол в селе Звериноголовском, и несколько тысяч жителей не могут теперь добраться до райцентра. Как людям попасть в больницу или к родственникам, непонятно. Ко мне, как к депутату, поступили обращения граждан, которые требуют организовать транспортное сообщение», — пояснил агентству Кочеулов. Жителям предложили добираться в райцентр через Куртамыш и Курган, а это больше 300 километров. «Разве у людей есть деньги и время на такое путешествие, когда они и так пострадали от паводка», — подчеркнул Кочеулов. Ранее представители мэрии Звериноголовского округа сообщили о закрытии переправы, поскольку из-за снижения уровня воды стало опасно использовать моторные лодки. Власти утвердили объездной маршрут для сельчан: Прорывное-Куртамыш-Курган-Звериноголовское. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Звериноголовском округе тысячи жителей остались отрезанными от райцентра после закрытия лодочной переправы. Людям предлагают добираться до большой земли в объезд. Для этого потребуется преодолеть сотни километров пути. Об этом URA.RU рассказал депутат окружной думы Владимир Кочеулов, которого завалили жалобами жители. «Власти округа закрыли переправу через реку Тобол в селе Звериноголовском, и несколько тысяч жителей не могут теперь добраться до райцентра. Как людям попасть в больницу или к родственникам, непонятно. Ко мне, как к депутату, поступили обращения граждан, которые требуют организовать транспортное сообщение», — пояснил агентству Кочеулов. Жителям предложили добираться в райцентр через Куртамыш и Курган, а это больше 300 километров. «Разве у людей есть деньги и время на такое путешествие, когда они и так пострадали от паводка», — подчеркнул Кочеулов. Ранее представители мэрии Звериноголовского округа сообщили о закрытии переправы, поскольку из-за снижения уровня воды стало опасно использовать моторные лодки. Власти утвердили объездной маршрут для сельчан: Прорывное-Куртамыш-Курган-Звериноголовское.