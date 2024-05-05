Стоматолог объяснил, почему нельзя забывать чистить зубы перед сном

Стоматолог Дахкильгов: нельзя пропускать вечернюю чистку зубов
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При отказе от вечерней гигиены есть риск проявления сердечно-сосудистых заболеваний Фото:

Пропускать вечернюю чистку зубов нельзя, так как может травмироваться десна, развиться кариес и воспалиться мягкая ткань во рту. Также при отказе от вечерней гигиены повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал хирург-имплантолог, пародонтолог Магомед Дахкильгов.

«Во-первых, удалять налет нужно каждые 12 часов — как раз утром и вечером. Причем важно понимать, что вечером к нему прибавляются еще и волокна или частицы пищи, которые остаются в межзубных промежутках. Это травмирует десневые сосочки (треугольнички десны между зубами), способствует развитию воспалений мягких тканей и, как и налет, служит пищей для кариесогенных бактерий», — заявил пародонтолог в беседе с Газетой.ru. Также он отметил, что при отказе от вечерней чистки зубов повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Дахкильгова, у курильщиков, входящих в группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, просматривается подобная тенденция. Он отметил, что у тех, кто чистил вечером зубы, прогноз по заболеванию был лучше, чем у тех, кто вечернюю гигиену избегал.

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Пропускать вечернюю чистку зубов нельзя, так как может травмироваться десна, развиться кариес и воспалиться мягкая ткань во рту. Также при отказе от вечерней гигиены повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал хирург-имплантолог, пародонтолог Магомед Дахкильгов. «Во-первых, удалять налет нужно каждые 12 часов — как раз утром и вечером. Причем важно понимать, что вечером к нему прибавляются еще и волокна или частицы пищи, которые остаются в межзубных промежутках. Это травмирует десневые сосочки (треугольнички десны между зубами), способствует развитию воспалений мягких тканей и, как и налет, служит пищей для кариесогенных бактерий», — заявил пародонтолог в беседе с Газетой.ru. Также он отметил, что при отказе от вечерней чистки зубов повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Дахкильгова, у курильщиков, входящих в группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, просматривается подобная тенденция. Он отметил, что у тех, кто чистил вечером зубы, прогноз по заболеванию был лучше, чем у тех, кто вечернюю гигиену избегал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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