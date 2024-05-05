Axios: США приостановили поставку оружия Израилю

США приостановили помощь впервые с начала конфликта
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
США впервые с начала войны в секторе Газа приостановили помощь Израилю в виде вооружения. Об этом сообщил портал Axios.
«Израильские чиновники заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе», — говорится
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал оказанную стране военную поддержку защитой западной цивилизации. Он также поблагодарил США за предоставленную крупную финансовую помощь.
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