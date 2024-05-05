Axios: США приостановили поставку оружия Израилю

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США приостановили помощь впервые с начала конфликта Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США впервые с начала войны в секторе Газа приостановили помощь Израилю в виде вооружения. Об этом сообщил портал Axios.

«Израильские чиновники заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что США впервые приостановили помощь Израилю с 7 октября, с начала войны в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал оказанную стране военную поддержку защитой западной цивилизации. Он также поблагодарил США за предоставленную крупную финансовую помощь.

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США впервые с начала войны в секторе Газа приостановили помощь Израилю в виде вооружения. Об этом сообщил портал Axios. «Израильские чиновники заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что США впервые приостановили помощь Израилю с 7 октября, с начала войны в секторе Газа. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал оказанную стране военную поддержку защитой западной цивилизации. Он также поблагодарил США за предоставленную крупную финансовую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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