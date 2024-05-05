В мире Axios: США приостановили поставку оружия Израилю 05 мая 2024 в 20:25 Размер текста - 17 + США приостановили помощь впервые с начала конфликта Фото: Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США впервые с начала войны в секторе Газа приостановили помощь Израилю в виде вооружения. Об этом сообщил портал Axios. «Израильские чиновники заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что США впервые приостановили помощь Израилю с 7 октября, с начала войны в секторе Газа. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал оказанную стране военную поддержку защитой западной цивилизации. Он также поблагодарил США за предоставленную крупную финансовую помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! США впервые с начала войны в секторе Газа приостановили помощь Израилю в виде вооружения. Об этом сообщил портал Axios. «Израильские чиновники заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что США впервые приостановили помощь Израилю с 7 октября, с начала войны в секторе Газа. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал оказанную стране военную поддержку защитой западной цивилизации. Он также поблагодарил США за предоставленную крупную финансовую помощь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям