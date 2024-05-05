Энергетики, приехавшие спасать свердловские города, застряли в пробках

05 мая 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Объехать затор помогли сотрудники ГИБДД (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года Энергетики из других регионов, которые приехали на помощь свердловчанам, застряли в пробках между Дружинино и Бисертью (Свердловская область), но им сразу пришли на помощь. Об этом URA.RU рассказал замгубернатора Азат Салихов. «Сегодня руководителем „Россетей Урал“ Александром Пятигором [было] принято решение направить бригады энергетиков для восстановления сетей из других регионов. Однако застряли в пробках. Совместно с ГИБДД помогли проехать затор между Дружинино и Бисертью. Бригады доставлены и работают в Ревде. Работаем и точка», — поделился Салихов. Ранее министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказывал, что на помощь свердловским ресурсоснабжающим организациям прибыли бригады из Башкирии, Пермского края и Челябинской области. Мощный снегопад накрыл Свердловскую область в ночь на 4 мая. На пике стихии без света остались более 90 тысяч жителей региона. К моменту публикации материала цифра сократилась в разы. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает непростую природную ситуацию, агентство собирает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Энергетики из других регионов, которые приехали на помощь свердловчанам, застряли в пробках между Дружинино и Бисертью (Свердловская область), но им сразу пришли на помощь. Об этом URA.RU рассказал замгубернатора Азат Салихов. «Сегодня руководителем „Россетей Урал“ Александром Пятигором [было] принято решение направить бригады энергетиков для восстановления сетей из других регионов. Однако застряли в пробках. Совместно с ГИБДД помогли проехать затор между Дружинино и Бисертью. Бригады доставлены и работают в Ревде. Работаем и точка», — поделился Салихов. Ранее министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказывал, что на помощь свердловским ресурсоснабжающим организациям прибыли бригады из Башкирии, Пермского края и Челябинской области. Мощный снегопад накрыл Свердловскую область в ночь на 4 мая. На пике стихии без света остались более 90 тысяч жителей региона. К моменту публикации материала цифра сократилась в разы. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает непростую природную ситуацию, агентство собирает в онлайн-трансляции.