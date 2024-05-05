Энергетики, приехавшие спасать свердловские города, застряли в пробках

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пробка, зима, проезжая часть, автомобильное движение, парковка, автомобильный поток
Объехать затор помогли сотрудники ГИБДД (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Энергетики из других регионов, которые приехали на помощь свердловчанам, застряли в пробках между Дружинино и Бисертью (Свердловская область), но им сразу пришли на помощь. Об этом URA.RU рассказал замгубернатора Азат Салихов.

«Сегодня руководителем „Россетей Урал“ Александром Пятигором [было] принято решение направить бригады энергетиков для восстановления сетей из других регионов. Однако застряли в пробках. Совместно с ГИБДД помогли проехать затор между Дружинино и Бисертью. Бригады доставлены и работают в Ревде. Работаем и точка», — поделился Салихов. Ранее министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказывал, что на помощь свердловским ресурсоснабжающим организациям прибыли бригады из Башкирии, Пермского края и Челябинской области.

Мощный снегопад накрыл Свердловскую область в ночь на 4 мая. На пике стихии без света остались более 90 тысяч жителей региона. К моменту публикации материала цифра сократилась в разы. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает непростую природную ситуацию, агентство собирает в онлайн-трансляции.

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Энергетики из других регионов, которые приехали на помощь свердловчанам, застряли в пробках между Дружинино и Бисертью (Свердловская область), но им сразу пришли на помощь. Об этом URA.RU рассказал замгубернатора Азат Салихов. «Сегодня руководителем „Россетей Урал“ Александром Пятигором [было] принято решение направить бригады энергетиков для восстановления сетей из других регионов. Однако застряли в пробках. Совместно с ГИБДД помогли проехать затор между Дружинино и Бисертью. Бригады доставлены и работают в Ревде. Работаем и точка», — поделился Салихов. Ранее министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказывал, что на помощь свердловским ресурсоснабжающим организациям прибыли бригады из Башкирии, Пермского края и Челябинской области. Мощный снегопад накрыл Свердловскую область в ночь на 4 мая. На пике стихии без света остались более 90 тысяч жителей региона. К моменту публикации материала цифра сократилась в разы. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает непростую природную ситуацию, агентство собирает в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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