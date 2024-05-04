Жители ЯНАО предпочитают покупать квартиры с черновой отделкой

05 мая 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Количество новых квартир с черновой отделкой увеличилось на 83% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Среди жителей ЯНАО вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка — минимальная обработка стен и потолка, поставлены окна, установлены коммуникации и вентиляция. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимости». «Жители Ямало-Ненецкого АО часто предпочитают делать ремонт сами, поэтому реже берут квартиры с чистовой отделкой. … Так, в апреле этого года 49% в структуре предложения составили квартиры с черновой отделкой», — поделились эксперты. Количество новых квартир «в бетоне» увеличилось на 133%, а с черновой отделкой — на 83%. При этом предложение жилья с чистовой отделкой выросло всего на 15%. На территории ЯНАО жилье возводят 16 девелоперов. Они получили разрешение на строительство 57 многоэтажек. Общая площадь застройки — 208 тысяч квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди жителей ЯНАО вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка — минимальная обработка стен и потолка, поставлены окна, установлены коммуникации и вентиляция. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимости». «Жители Ямало-Ненецкого АО часто предпочитают делать ремонт сами, поэтому реже берут квартиры с чистовой отделкой. … Так, в апреле этого года 49% в структуре предложения составили квартиры с черновой отделкой», — поделились эксперты. Количество новых квартир «в бетоне» увеличилось на 133%, а с черновой отделкой — на 83%. При этом предложение жилья с чистовой отделкой выросло всего на 15%. На территории ЯНАО жилье возводят 16 девелоперов. Они получили разрешение на строительство 57 многоэтажек. Общая площадь застройки — 208 тысяч квадратных метров.