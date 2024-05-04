04 мая 2024
03 мая 2024

Жители ЯНАО предпочитают покупать квартиры с черновой отделкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого квартала Екатерининский парк. Екатеринбург, батарея, новое жилье, новостройки, новая квартира, черновая отделка
Количество новых квартир с черновой отделкой увеличилось на 83% Фото:

Среди жителей ЯНАО вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка — минимальная обработка стен и потолка, поставлены окна, установлены коммуникации и вентиляция. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимости».

«Жители Ямало-Ненецкого АО часто предпочитают делать ремонт сами, поэтому реже берут квартиры с чистовой отделкой. … Так, в апреле этого года 49% в структуре предложения составили квартиры с черновой отделкой», — поделились эксперты.

Количество новых квартир «в бетоне» увеличилось на 133%, а с черновой отделкой — на 83%. При этом предложение жилья с чистовой отделкой выросло всего на 15%.

На территории ЯНАО жилье возводят 16 девелоперов. Они получили разрешение на строительство 57 многоэтажек. Общая площадь застройки — 208 тысяч квадратных метров.

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Среди жителей ЯНАО вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка — минимальная обработка стен и потолка, поставлены окна, установлены коммуникации и вентиляция. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимости». «Жители Ямало-Ненецкого АО часто предпочитают делать ремонт сами, поэтому реже берут квартиры с чистовой отделкой. … Так, в апреле этого года 49% в структуре предложения составили квартиры с черновой отделкой», — поделились эксперты. Количество новых квартир «в бетоне» увеличилось на 133%, а с черновой отделкой — на 83%. При этом предложение жилья с чистовой отделкой выросло всего на 15%. На территории ЯНАО жилье возводят 16 девелоперов. Они получили разрешение на строительство 57 многоэтажек. Общая площадь застройки — 208 тысяч квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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