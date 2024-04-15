Лучшее жилье в ЯНАО: в каких городах строится, объекты, цены. Инфографика

Самые крупные застройки девелоперы Ямала введут в Салехарде и Новом Уренгое

16 апреля 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

На территории ЯНАО жилье возводят 16 строительных компаний (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории ЯНАО жилье возводят 16 девелоперов. Они получили разрешение на строительство 57 многоэтажек. Общая площадь застройки — 208 тысяч кв. м. Агентство URA.RU подготовило обзор наиболее значимых строительных объектов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2024—2027 годах. Приводятся данные по адресам, основным характеристикам объектов и ценам за квадратный метр жилья. Информация предоставлена порталом Дом.РФ. Салехард: улицы Обдорская, Патрикеева, Мира, Космодемьянская На улице Обдорской возводится ЖК «Береговой» от девелопера ООО СЗ «Стройком». Все 10 домов будут сданы в 2026 году, но ключи ямальцы получат не ранее 2027 года. Это типовые панельные здания по четыре этажа каждый, по 21 квартире в доме. Высота потолков в квартирах — 2,6 метра. Дома будут газифицированы. По проекту предусмотрены просторные паркинги, детские и спортивные площадки с резиновым покрытием и игровыми комплексами. Средняя цена за квадратный метр пока не указывается. Микрорайон Обдорский только начал застраиваться. Сюда по программе переселения переедут семьи из аварийных домов, будет построена современная школа на 1275 мест с бассейном. Тот же застройщик возвел и уже сдал в эксплуатацию несколько пятиэтажных домов из кирпича класса комфорт на улицах Патрикеева и Шалгина. Девелопер СЗ «Урал-Регион ЛС» строит в Салехарде три дома на улицах Зои Космодемьянской и Мира. Это типовые девятиэтажки из кирпича класса «комфорт». Средняя цена за квадратный метр 148 — 156 тысяч рублей, в двух домах почти все квартиры уже проданы. Микрорайон Обдорский только начал застраиваться. Сюда по программе переселения переедут семьи из аварийных домов, будет построена современная школа на 1275 мест с бассейном. URA.RU Новый Уренгой: микрорайон Созидателей, улица Таежная Застройщик — ООО СЗ ЯИСК (Специализированный Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания). Жилой комплекс «Пятый элемент» в южной части Нового Уренгоя на улице Таежной застраивается в несколько этапов, сроки ввода жилья в эксплуатацию разные — от первого до четвертого кварталов 2024 года. Девелопер возводит десятиэтажные панельные дома типовой застройки, высота потолков — 2,7 м. В проекте — велосипедные дорожки, детские игровые площадки, гостевые парковочные места на стоянках. Средняя цена за кв. м — 170 тысяч рублей. Некоторые квартиры уже поступили в продажу. В микрорайоне Созидателей работают еще два застройщика. Один из них — ООО СЗ Гор-Строй. Девелопер возводит три жилых дома класса «комфорт», один из которых будет введен в эксплуатацию до конца года. Средняя цена в одном из домов, где продажа уже началась, — 170 тысяч рублей. Дома строятся из кирпича, предполагается гостевой паркинг, игровые и спортивные площадки. Второй девелопер — ООО «СЗ ПКТ Институт Уренгостройпроект». На улице Таежной он приступил к возведению 10-этажного дома — первого в очереди ЖК «Семейный». Дом будет сдан в 2025 году, цены пока не указываются. Жилой комплекс «Пятый элемент» в южной части Нового Уренгоя на улице Таежной застраивается в несколько этапов, сроки ввода жилья в эксплуатацию разные. URA.RU Ноябрьск: улица Советская Компания ООО «Газхолодмаш» возводит два многоэтажных дома на улице Советской класса «комфорт», материал стен — монолит-кирпич. Это современные восьмиэтажные дома с остеклением, с потолками 2,7 м, пассажирскими и грузовыми лифтами. Во дворах — игровые и спортивные площадки. Предусмотрен гостевой паркинг на придомовой территории, велосипедные дорожки. Дома будут введены в эксплуатацию в первом квартале 2025 года. Квартиры в одном из домов пока не поступили в продажу, цена за квадратный метр не указана. Во втором доме распродано 40% жилья. Цена за «квадрат» невысока — 99 тысяч рублей. Компания ООО «Газхолодмаш» возводит в Ноябрьске два многоэтажных дома на улице Советской класса «комфорт». URA.RU Губкинский: улица Калинина, проспект Мира Компания ООО СЗ «Монолит-Строй» возводит в микрорайоне 2, на улице Калинина пятиэтажный кирпичный дом на две секции с 59 квартирами. Класс недвижимости — типовой. Высота потолков — 2,7 метра. В проекте предусмотрены две игровые и две спортивные площадки, а также гостевой паркинг. Застройщик уже приступил к отделке стен панелями, но дом будет сдан еще не скоро, в 2027 году. Однако половина квартир уже распроданы. Стоимость квадратного метра — 134 тысячи рублей. Рядом с районным судом на проспекте Мира возводится еще одна типовая пятиэтажка от застройщика ООО СЗ «Огни Ямала». Коробка здания уже готова, в доме будет 34 квартиры. Средняя цена за квадратный метр — почти 140 тысяч рублей, больше половины квартир уже распродана. Компания ООО СЗ «Монолит-Строй» возводит в микрорайоне 2 пятиэтажный кирпичный дом на две секции с 59 квартирами. URA.RU Ранее URA.RU приводило топ-5 девелоперов по объему вводимого жилья. Специализированный застройщик ООО «Гор-Строй» лидирует в ЯНАО по объемам текущего строительства. Девелопер зарегистрирован в Чеченской Республике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории ЯНАО жилье возводят 16 девелоперов. Они получили разрешение на строительство 57 многоэтажек. Общая площадь застройки — 208 тысяч кв. м. Агентство URA.RU подготовило обзор наиболее значимых строительных объектов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2024—2027 годах. Приводятся данные по адресам, основным характеристикам объектов и ценам за квадратный метр жилья. Информация предоставлена порталом Дом.РФ. На улице Обдорской возводится ЖК «Береговой» от девелопера ООО СЗ «Стройком». Все 10 домов будут сданы в 2026 году, но ключи ямальцы получат не ранее 2027 года. Это типовые панельные здания по четыре этажа каждый, по 21 квартире в доме. Высота потолков в квартирах — 2,6 метра. Дома будут газифицированы. По проекту предусмотрены просторные паркинги, детские и спортивные площадки с резиновым покрытием и игровыми комплексами. Средняя цена за квадратный метр пока не указывается. Микрорайон Обдорский только начал застраиваться. Сюда по программе переселения переедут семьи из аварийных домов, будет построена современная школа на 1275 мест с бассейном. Тот же застройщик возвел и уже сдал в эксплуатацию несколько пятиэтажных домов из кирпича класса комфорт на улицах Патрикеева и Шалгина. Девелопер СЗ «Урал-Регион ЛС» строит в Салехарде три дома на улицах Зои Космодемьянской и Мира. Это типовые девятиэтажки из кирпича класса «комфорт». Средняя цена за квадратный метр 148 — 156 тысяч рублей, в двух домах почти все квартиры уже проданы. Застройщик — ООО СЗ ЯИСК (Специализированный Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания). Жилой комплекс «Пятый элемент» в южной части Нового Уренгоя на улице Таежной застраивается в несколько этапов, сроки ввода жилья в эксплуатацию разные — от первого до четвертого кварталов 2024 года. Девелопер возводит десятиэтажные панельные дома типовой застройки, высота потолков — 2,7 м. В проекте — велосипедные дорожки, детские игровые площадки, гостевые парковочные места на стоянках. Средняя цена за кв. м — 170 тысяч рублей. Некоторые квартиры уже поступили в продажу. В микрорайоне Созидателей работают еще два застройщика. Один из них — ООО СЗ Гор-Строй. Девелопер возводит три жилых дома класса «комфорт», один из которых будет введен в эксплуатацию до конца года. Средняя цена в одном из домов, где продажа уже началась, — 170 тысяч рублей. Дома строятся из кирпича, предполагается гостевой паркинг, игровые и спортивные площадки. Второй девелопер — ООО «СЗ ПКТ Институт Уренгостройпроект». На улице Таежной он приступил к возведению 10-этажного дома — первого в очереди ЖК «Семейный». Дом будет сдан в 2025 году, цены пока не указываются. Компания ООО «Газхолодмаш» возводит два многоэтажных дома на улице Советской класса «комфорт», материал стен — монолит-кирпич. Это современные восьмиэтажные дома с остеклением, с потолками 2,7 м, пассажирскими и грузовыми лифтами. Во дворах — игровые и спортивные площадки. Предусмотрен гостевой паркинг на придомовой территории, велосипедные дорожки. Дома будут введены в эксплуатацию в первом квартале 2025 года. Квартиры в одном из домов пока не поступили в продажу, цена за квадратный метр не указана. Во втором доме распродано 40% жилья. Цена за «квадрат» невысока — 99 тысяч рублей. Компания ООО СЗ «Монолит-Строй» возводит в микрорайоне 2, на улице Калинина пятиэтажный кирпичный дом на две секции с 59 квартирами. Класс недвижимости — типовой. Высота потолков — 2,7 метра. В проекте предусмотрены две игровые и две спортивные площадки, а также гостевой паркинг. Застройщик уже приступил к отделке стен панелями, но дом будет сдан еще не скоро, в 2027 году. Однако половина квартир уже распроданы. Стоимость квадратного метра — 134 тысячи рублей. Рядом с районным судом на проспекте Мира возводится еще одна типовая пятиэтажка от застройщика ООО СЗ «Огни Ямала». Коробка здания уже готова, в доме будет 34 квартиры. Средняя цена за квадратный метр — почти 140 тысяч рублей, больше половины квартир уже распродана. Ранее URA.RU приводило топ-5 девелоперов по объему вводимого жилья. Специализированный застройщик ООО «Гор-Строй» лидирует в ЯНАО по объемам текущего строительства. Девелопер зарегистрирован в Чеченской Республике.