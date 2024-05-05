Происшествия ДТП В Москве курьер на электровелосипеде сбил ребенка 05 мая 2024 в 20:48 Размер текста - 17 + Сбитого электровелосипедом 12-летнего мальчика госпитализировали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве курьер на электровелосипеде сбил 12-летнего мальчика. Об этом сообщила Московская прокуратура. «34-летний сотрудник службы доставки, управляя электровелосипедом, на ул. 15-я Парковая произвел наезд на ребенка», — говорится в сообщении прокуратуры в telegram-канале . Там же уточнили, что мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда его сбил доставщик. Ребенка госпитализировали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП. Дело под контроль взяла прокуратура Восточного административного округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве курьер на электровелосипеде сбил 12-летнего мальчика. Об этом сообщила Московская прокуратура. «34-летний сотрудник службы доставки, управляя электровелосипедом, на ул. 15-я Парковая произвел наезд на ребенка», — говорится в сообщении прокуратуры в telegram-канале. Там же уточнили, что мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда его сбил доставщик. Ребенка госпитализировали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП. Дело под контроль взяла прокуратура Восточного административного округа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям