В Москве курьер на электровелосипеде сбил ребенка

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Новостройки. Челябинск, неотложка, медицина, скорая помощь
Сбитого электровелосипедом 12-летнего мальчика госпитализировали Фото:

В Москве курьер на электровелосипеде сбил 12-летнего мальчика. Об этом сообщила Московская прокуратура.

«34-летний сотрудник службы доставки, управляя электровелосипедом, на ул. 15-я Парковая произвел наезд на ребенка», — говорится в сообщении прокуратуры в telegram-канале. Там же уточнили, что мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда его сбил доставщик. Ребенка госпитализировали.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП. Дело под контроль взяла прокуратура Восточного административного округа.

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В Москве курьер на электровелосипеде сбил 12-летнего мальчика. Об этом сообщила Московская прокуратура. «34-летний сотрудник службы доставки, управляя электровелосипедом, на ул. 15-я Парковая произвел наезд на ребенка», — говорится в сообщении прокуратуры в telegram-канале. Там же уточнили, что мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда его сбил доставщик. Ребенка госпитализировали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП. Дело под контроль взяла прокуратура Восточного административного округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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