Энергетики вернули свет 70 тысячам свердловчан. Фото

05 мая 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Бригадам приходится работать в экстремальных условиях (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года За два дня борьбы с последствиями снегопада, обрушившегося на Свердловскую область в ночь на 4 мая, энергетики восстановили снабжение 70 тысяч потребителей. На это указывают комментарии двух ведущих ресурсоснабжающих компаний — «Россетей Урал» и «Облкоммунэнерго» (ОКЭ). В «Облкоммунэнерго» сообщили, что на пике стихии в зоне ответственности компании без света остались 22 тысячи потребителей. «Восстановлено энергоснабжение более 18 тысяч человек. Таким образом, энергетикам компании осталось запитать менее четырех тысяч бытовых потребителей. В восстановительных работах принимают участие 119 человек и 26 единиц спецтехники», — уточнили в компании. Ее сотрудникам за два дня удалось восстановить работу 146 трансформаторных подстанций 6-10 кВ из поврежденных 204. «Вновь запущены в работу 18 воздушных линий 6-10 кВ из поврежденных 26», — добавили в ОКЭ. В списке включенных населенных пунктов — Первоуральск и его окрестности (поселки Прогресс, Коуровка, Новоуткинск, Динас, Шайтанка, Пильная, Ельничный, Магнитка, Молодежный). А в Полевском полностью включена южная часть города, заканчиваются работы в Зареке. Также вновь запитаны поселок Станционный-Полевской и в процессе включения — поселок Зюзельский. «В городе Первоуральске запитана основная часть потребителей, идут восстановительные работы на линиях 0,4 кВ, от которых, в основном, запитан частный сектор», — рассказали в «Облкоммунэнерго». На скорость работы бригад влияет труднодоступность проблемных точек. Новость по теме Энергетики, приехавшие спасать свердловские города, застряли в пробках В зоне ответственности «Россетей» пострадали 70 тысяч человек. «На текущий период без света останется не более 18 тысяч человек в паре десятков населенных пунктов, среди которых части достаточно крупных городов, таких как Ревда, которая обеспечена электроснабжением частично. Около 500 человек группировки ПАО „Россети“ и „Башкирэнерго“ трудятся вторые сутки в регионе. И делают все, чтобы быстрее ликвидировать последствия стихии», — подчеркнули в компании. «В целом, преждевременно фиксировать сегодня какую-либо линейную динамику и связь в части восстановления электроснабжения. Снегопад и ледяной дождь оказывал свое влияние и после стабилизации погодных условий. Какие-то линии оперативно включали в работу, но выпадавшие обледеневшие деревья вызвали новые их повреждения. Где-то приходилось создавать временные схемы, использовать дизель-генераторы для точечного локального электроснабжения социальных объектов», — добавили там. В 17:27 предприятие сообщало о полном восстановлении электроснабжения поселков Щелкун, Аверино, Космакова и частичном — в Ревде, Верхней Сысерти, Руднике Асбест Сысертского городского округа, а также Горном Щите и Рудном на территории Екатеринбурга. По данным властей, в общей сложности без электроэнергии остались более 90 тысяч человек. На территории присутствуют не только «Россети» и «Облкоммунэнерго», но и АО «Уральские электрические сети», «Региональная сетевая компания» (агентство направило просьбу о комментарии и им, ответы будут опубликованы, как только поступят) и структуры РЖД. Асбестовские энергетики «Облкоммунэнерго» восстанавливают воздушную линию в Полевском ГО Фото: пресс-служба «Облкоммунэнерго» Фото: пресс-служба «Облкоммунэнерго» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За два дня борьбы с последствиями снегопада, обрушившегося на Свердловскую область в ночь на 4 мая, энергетики восстановили снабжение 70 тысяч потребителей. На это указывают комментарии двух ведущих ресурсоснабжающих компаний — «Россетей Урал» и «Облкоммунэнерго» (ОКЭ). В «Облкоммунэнерго» сообщили, что на пике стихии в зоне ответственности компании без света остались 22 тысячи потребителей. «Восстановлено энергоснабжение более 18 тысяч человек. Таким образом, энергетикам компании осталось запитать менее четырех тысяч бытовых потребителей. В восстановительных работах принимают участие 119 человек и 26 единиц спецтехники», — уточнили в компании. Ее сотрудникам за два дня удалось восстановить работу 146 трансформаторных подстанций 6-10 кВ из поврежденных 204. «Вновь запущены в работу 18 воздушных линий 6-10 кВ из поврежденных 26», — добавили в ОКЭ. В списке включенных населенных пунктов — Первоуральск и его окрестности (поселки Прогресс, Коуровка, Новоуткинск, Динас, Шайтанка, Пильная, Ельничный, Магнитка, Молодежный). А в Полевском полностью включена южная часть города, заканчиваются работы в Зареке. Также вновь запитаны поселок Станционный-Полевской и в процессе включения — поселок Зюзельский. «В городе Первоуральске запитана основная часть потребителей, идут восстановительные работы на линиях 0,4 кВ, от которых, в основном, запитан частный сектор», — рассказали в «Облкоммунэнерго». На скорость работы бригад влияет труднодоступность проблемных точек. В зоне ответственности «Россетей» пострадали 70 тысяч человек. «На текущий период без света останется не более 18 тысяч человек в паре десятков населенных пунктов, среди которых части достаточно крупных городов, таких как Ревда, которая обеспечена электроснабжением частично. Около 500 человек группировки ПАО „Россети“ и „Башкирэнерго“ трудятся вторые сутки в регионе. И делают все, чтобы быстрее ликвидировать последствия стихии», — подчеркнули в компании. «В целом, преждевременно фиксировать сегодня какую-либо линейную динамику и связь в части восстановления электроснабжения. Снегопад и ледяной дождь оказывал свое влияние и после стабилизации погодных условий. Какие-то линии оперативно включали в работу, но выпадавшие обледеневшие деревья вызвали новые их повреждения. Где-то приходилось создавать временные схемы, использовать дизель-генераторы для точечного локального электроснабжения социальных объектов», — добавили там. В 17:27 предприятие сообщало о полном восстановлении электроснабжения поселков Щелкун, Аверино, Космакова и частичном — в Ревде, Верхней Сысерти, Руднике Асбест Сысертского городского округа, а также Горном Щите и Рудном на территории Екатеринбурга. По данным властей, в общей сложности без электроэнергии остались более 90 тысяч человек. На территории присутствуют не только «Россети» и «Облкоммунэнерго», но и АО «Уральские электрические сети», «Региональная сетевая компания» (агентство направило просьбу о комментарии и им, ответы будут опубликованы, как только поступят) и структуры РЖД.