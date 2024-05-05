Оставшиеся без воды и света свердловчане топят снег

Жители села Курганово под Полевским (Свердловская область) и Ревды вынуждены топить снег из-за нехватки воды — ведь у многих установлены колонки и котлы, для работы которых необходимо электричество. Об этом рассказывают местные жители.
«Свет неизвестно когда дадут. Будем надеяться на чудо. Водой бы обеспечили, реально снег топят многие», — поделился с URA.RU житель Курганово. Он также рассказал, что из-за отсутствия электроэнергии негазифицированные дома приходится отапливать с помощью генераторов на бензине. А о том, как выкручиваются ревдинцы, сообщает государственный «Четвертый канал».
Обе территории находятся в зоне ответственности «Россетей Урал». «На текущий период без света останется не более 18 тысяч человек в паре десятков населенных пунктов, среди которых части достаточно крупных городов, таких как Ревда, которая обеспечена электроснабжением частично. Около 500 человек группировки ПАО „Россети“ и „Башкирэнерго“ трудятся вторые сутки в регионе. И делают все, чтобы быстрее ликвидировать последствия стихии», — рассказывали в компании несколько часов назад.
Всего, по данным Минэнерго России, на текущий момент без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек. На пике снегопадов, обрушившихся на регион в ночь на 4 мая, количество пострадавших составляло 91806. URA.RU следит за ликвидацией последствий стихии в режиме онлайн.
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