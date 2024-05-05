Симоньян хочет добиться включения в школьную программу стихов об СВО

05 мая 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Симоньян предложила расширить школьную программу по литературе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила включить современную фронтовую поэзию в школьную программу России. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». «У нас вышел сборник „ПоэZия русского лета“ современных фронтовых поэтов. Я буду биться за них, пока они не окажутся в обязательной школьной программе», — сказала Симоньян. Она также выразила уверенность в том, что современная фронтовая поэзия о событиях на Украине заслуживает быть рядом с произведениями великих поэтов Великой Отечественной войны. В сборник «ПоэZия русского лета» под редакцией RT вошли стихотворения 25 авторов. Произведения посвящены событиям, происходящим вокруг Украины с 2014 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила включить современную фронтовую поэзию в школьную программу России. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». «У нас вышел сборник „ПоэZия русского лета“ современных фронтовых поэтов. Я буду биться за них, пока они не окажутся в обязательной школьной программе», — сказала Симоньян. Она также выразила уверенность в том, что современная фронтовая поэзия о событиях на Украине заслуживает быть рядом с произведениями великих поэтов Великой Отечественной войны. В сборник «ПоэZия русского лета» под редакцией RT вошли стихотворения 25 авторов. Произведения посвящены событиям, происходящим вокруг Украины с 2014 года.