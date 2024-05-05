Симоньян хочет добиться включения в школьную программу стихов об СВО

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила включить современную фронтовую поэзию в школьную программу России. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«У нас вышел сборник „ПоэZия русского лета“ современных фронтовых поэтов. Я буду биться за них, пока они не окажутся в обязательной школьной программе», — сказала Симоньян. Она также выразила уверенность в том, что современная фронтовая поэзия о событиях на Украине заслуживает быть рядом с произведениями великих поэтов Великой Отечественной войны.
В сборник «ПоэZия русского лета» под редакцией RT вошли стихотворения 25 авторов. Произведения посвящены событиям, происходящим вокруг Украины с 2014 года.
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