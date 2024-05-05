Мосбиржа оспорит в суде изъятие акций Соликамского магниевого завода

Московская биржа направила в Арбитражный суд Пермского края апелляционную жалобу на решение об изъятии акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). В материалах дело указано, что ответчиками выступали более двух тысяч физических и юридических лиц, которые являлись миноритарными акционерами.
«Жалобу от ПАО „Московская биржа ММВБ-РТС“ передали в суд 27 апреля. Она еще не принята к производству. Мосбиржа выступает в деле в качестве третьего лица», — со ссылкой на ведомство пишет «Интерфакс».
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Московская биржа направила в Арбитражный суд Пермского края апелляционную жалобу на решение об изъятии акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). В материалах дело указано, что ответчиками выступали более двух тысяч физических и юридических лиц, которые являлись миноритарными акционерами. «Жалобу от ПАО „Московская биржа ММВБ-РТС“ передали в суд 27 апреля. Она еще не принята к производству. Мосбиржа выступает в деле в качестве третьего лица», — со ссылкой на ведомство пишет «Интерфакс». Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства акций миноритариев СМЗ. Компания перешла под контроль госкорпорации «Росатом». Произошедшее обеспокоило главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.