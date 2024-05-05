В России грядет резкое подорожание баранины

06 мая 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

В некоторых регионах баранина подорожает до тысячи рублей за килограмм Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России предстоящей осенью-зимой баранина подорожает в среднем на 150-200 рублей за килограмм и даже больше в зависимости от региона. Об этом рассказал президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов. «Я буду сдержан в прогнозах, но, на мой взгляд, основная волна подорожания должна прийти где-то к концу лета — началу осени… Вероятнее всего, до конца года средняя стоимость баранины поднимется до 650-750 рублей. А в некоторых регионах, к сожалению, вполне может уйти и за тысячу», — сказал Амерхинов в интервью «Парламентской газете». В производстве баранины в России уже несколько лет наблюдается стагнация при растущих запросах от населения на этот вид мяса. Сейчас производится около 215 тонн баранины, поголовье овец не превышает 20 миллионов. Это одна из причин повышения цены на данное мясо. Обнадеживают, по словам Амерханова, две вещи. Производство баранины в России — чуть ли не единственная сельскохозяйственная отрасль, которая не зависит целиком от импорта и поэтому защищена от различных потрясений. Также Национальный союз овцеводов при поддержке Минсельхоза работает над стратегий развития отрасли, где одна из задач — удвоить производство баранины к 2030 году. В марте 2024 года индекс цен на баранину парную, остывшую или охлажденную вырос по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 33,2%, сообщает Росстат. Индекс цен на замороженную баранину вырос на 41,5% по сравнению с мартом предыдущего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России предстоящей осенью-зимой баранина подорожает в среднем на 150-200 рублей за килограмм и даже больше в зависимости от региона. Об этом рассказал президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов. «Я буду сдержан в прогнозах, но, на мой взгляд, основная волна подорожания должна прийти где-то к концу лета — началу осени… Вероятнее всего, до конца года средняя стоимость баранины поднимется до 650-750 рублей. А в некоторых регионах, к сожалению, вполне может уйти и за тысячу», — сказал Амерхинов в интервью «Парламентской газете». В производстве баранины в России уже несколько лет наблюдается стагнация при растущих запросах от населения на этот вид мяса. Сейчас производится около 215 тонн баранины, поголовье овец не превышает 20 миллионов. Это одна из причин повышения цены на данное мясо. Обнадеживают, по словам Амерханова, две вещи. Производство баранины в России — чуть ли не единственная сельскохозяйственная отрасль, которая не зависит целиком от импорта и поэтому защищена от различных потрясений. Также Национальный союз овцеводов при поддержке Минсельхоза работает над стратегий развития отрасли, где одна из задач — удвоить производство баранины к 2030 году. В марте 2024 года индекс цен на баранину парную, остывшую или охлажденную вырос по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 33,2%, сообщает Росстат. Индекс цен на замороженную баранину вырос на 41,5% по сравнению с мартом предыдущего года.