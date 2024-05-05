Шойгу: ВС РФ успешно продвигаются на Красноармейском направлении

06 мая 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

Шойгу отметил успехи на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Сергей Шойгу в телеграммах воинским частям и соединениям, участвующим в спецоперации, отметил успешное продвижение подразделений ВС РФ на Красноармейском направлении. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи», — говорится в телеграмме Шойгу, содержание которого опубликовало Минобороны в своем telegram-канале. По информации Минобороны РФ, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада выполняет задачи на сложных направлениях. В частности, ее подразделения успешно вели боевые действия на Черниговском направлении, проявили честь и мужество при освобождении Лисичанска и активно действуют в Авдеевке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Сергей Шойгу в телеграммах воинским частям и соединениям, участвующим в спецоперации, отметил успешное продвижение подразделений ВС РФ на Красноармейском направлении. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи», — говорится в телеграмме Шойгу, содержание которого опубликовало Минобороны в своем telegram-канале. По информации Минобороны РФ, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада выполняет задачи на сложных направлениях. В частности, ее подразделения успешно вели боевые действия на Черниговском направлении, проявили честь и мужество при освобождении Лисичанска и активно действуют в Авдеевке.