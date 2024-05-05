05 мая 2024

Шойгу: ВС РФ успешно продвигаются на Красноармейском направлении

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Шойгу отметил успехи на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу в телеграммах воинским частям и соединениям, участвующим в спецоперации, отметил успешное продвижение подразделений ВС РФ на Красноармейском направлении. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи», — говорится в телеграмме Шойгу, содержание которого опубликовало Минобороны в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада выполняет задачи на сложных направлениях. В частности, ее подразделения успешно вели боевые действия на Черниговском направлении, проявили честь и мужество при освобождении Лисичанска и активно действуют в Авдеевке.

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Министр обороны России Сергей Шойгу в телеграммах воинским частям и соединениям, участвующим в спецоперации, отметил успешное продвижение подразделений ВС РФ на Красноармейском направлении. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи», — говорится в телеграмме Шойгу, содержание которого опубликовало Минобороны в своем telegram-канале. По информации Минобороны РФ, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада выполняет задачи на сложных направлениях. В частности, ее подразделения успешно вели боевые действия на Черниговском направлении, проявили честь и мужество при освобождении Лисичанска и активно действуют в Авдеевке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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