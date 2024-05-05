Для Дальнего Востока построят масштабную энергетическую инфраструктуру

Для решения проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке надо построить в регионе комплексы тепловой генерации и ветряных и солнечных станций. Такое предложение в адрес Минэнерго РФ направили представители АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). Стоимость проекта превысила один трлн рублей.
«СО ЕЭС предложил построить на Дальнем Востоке 1,59 ГВт тепловых и 1,35 ГВт ветряных и солнечных электростанций для покрытия сложившегося в регионе энергодефицита», — с документом ознакомился «
Отрасль энергетики РФ в последнее время ставит новые рекорды, прибыль исчисляется триллионами рублей (2,64 трлн в 2023 году). Отечественные атомные технологии идут на экспорт, регулярно готовятся новые проекты. Эти темы звучали в конце апреля на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.
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