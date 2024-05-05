Для Дальнего Востока построят масштабную энергетическую инфраструктуру

06 мая 2024 в 04:51 Размер текста - 17 +

Чтобы реализовать проект, потребуется более одного трлн рублей инвестиций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для решения проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке надо построить в регионе комплексы тепловой генерации и ветряных и солнечных станций. Такое предложение в адрес Минэнерго РФ направили представители АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). Стоимость проекта превысила один трлн рублей. «СО ЕЭС предложил построить на Дальнем Востоке 1,59 ГВт тепловых и 1,35 ГВт ветряных и солнечных электростанций для покрытия сложившегося в регионе энергодефицита», — с документом ознакомился « Коммерсант ». Работы должны быть завершены к 2029 году. Отрасль энергетики РФ в последнее время ставит новые рекорды, прибыль исчисляется триллионами рублей (2,64 трлн в 2023 году). Отечественные атомные технологии идут на экспорт, регулярно готовятся новые проекты. Эти темы звучали в конце апреля на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для решения проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке надо построить в регионе комплексы тепловой генерации и ветряных и солнечных станций. Такое предложение в адрес Минэнерго РФ направили представители АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС). Стоимость проекта превысила один трлн рублей. «СО ЕЭС предложил построить на Дальнем Востоке 1,59 ГВт тепловых и 1,35 ГВт ветряных и солнечных электростанций для покрытия сложившегося в регионе энергодефицита», — с документом ознакомился «Коммерсант». Работы должны быть завершены к 2029 году. Отрасль энергетики РФ в последнее время ставит новые рекорды, прибыль исчисляется триллионами рублей (2,64 трлн в 2023 году). Отечественные атомные технологии идут на экспорт, регулярно готовятся новые проекты. Эти темы звучали в конце апреля на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.