О чем говорил Мишустин с главой «Росатома»: новые рекорды, планы обстрелы ВСУ

Мишустин отметил вклад «Росатома» в экономику России

25 апреля 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

«Росатом» приносит стране триллионы, сообщили Мишустину Фото: Георгий Бергал © URA.RU Российская атомная энергетика ставит очередные рекорды, ее прибыль исчисляется триллионами рублей — 2,64 трлн в 2023 году, — атомные технологии идут на экспорт, готовятся новые проекты. Настораживают постоянные обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ, но и с этой проблемой, в целом, справились. Такие нарративы прозвучали 25 апреля на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. «„Росатом“ имеет для страны стратегическое значение. Это крупнейший производитель электроэнергии в России. „Росатом“ вносит очень большой вклад в укрепление нашего научно-технологического суверенитета», — с таких слов начал совещание Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». В ответном слове руководитель «Росатома» Алексей Лихачев, как водится, начал с рекордов. «У нас везде рекорды! Общая выручка в открытой части, без гособоронзаказа, превысила 2,64 трлн рублей. Среднегодовой рост за последние три года — около 34% по выручке. Такая же ситуация и с выручкой по зарубежной деятельности», — отчитался Лихачев. Повсюду — рост Новость по теме Глава Росатома заявил о рисках для ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ «Росатом» добился роста выручки в среднем на 80% в год, в 2023 году он составил 1,2 трлн рублей. Рост зарплаты в отрасли превысил 13%, однако, производительность труда еще выше — более 17%. Рекорды достигнуты и в строительстве — 5 корпусов ректоров и 18 парогенераторов, по словам Лихачева, были построены в прошлом году. Мирный атом — дружественным странам «Конечно, хочется начать с наших международных проектов. Это сдача белорусской атомной электростанции нашим белорусским партнерам. Это завоз ядерного топлива в Бангладеш, в Турецкую Республику», — отметил работу на международном направлении Лихачев. По его словам, поставка российского топлива делает эти страны ядерными державами. «Росатом» готовит сдачу 22 энергоблоков в 7 странах, планируется расширение экспорта российских ядерных технологий. Верным путем идете «Росатом» нарастил объемы перевозок ледокольным флотом. Они достигли 36 млн тонн, транзитные перевозки превысили 2 млн тонн. «Запускаем ряд строек в Российской Федерации. В первую очередь Ленинградскую АЭС. Планируем получить лицензию на строительство малой станции в Якутии. И физпуск Курской АЭС — это первый вклад в движение в сторону 25%», — рассказал глава «Росатома». Мирный атом в условиях СВО «Уже более полутора лет мы активно работаем в новых регионах. К той повестке, о которой Вы говорите, связанной с Энергодаром, Запорожской АЭС, добавилась еще экологическая большая повестка. Мы работаем в ДНР, ЛНР», — пояснил Лихачев. Проведена большая работа по безопасности Запорожской АЭС, как заявил Лихачев, укреплены защитные сооружения, система ПВО, а периодические обстрелы не могут нанести серьезного вреда, хотя о каждом факте незамедлительно сообщается МАГАТЭ. В заключении премьер обратил внимание собеседника на важность дальнейшей интеграции новых регионов. «Еще одно важное направление — это научно-технологическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Необходимо, чтобы „Росатом“ создавал там новые промышленные площадки», — поставил задачу «Росатому» глава правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская атомная энергетика ставит очередные рекорды, ее прибыль исчисляется триллионами рублей — 2,64 трлн в 2023 году, — атомные технологии идут на экспорт, готовятся новые проекты. Настораживают постоянные обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ, но и с этой проблемой, в целом, справились. Такие нарративы прозвучали 25 апреля на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. «„Росатом“ имеет для страны стратегическое значение. Это крупнейший производитель электроэнергии в России. „Росатом“ вносит очень большой вклад в укрепление нашего научно-технологического суверенитета», — с таких слов начал совещание Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». В ответном слове руководитель «Росатома» Алексей Лихачев, как водится, начал с рекордов. «У нас везде рекорды! Общая выручка в открытой части, без гособоронзаказа, превысила 2,64 трлн рублей. Среднегодовой рост за последние три года — около 34% по выручке. Такая же ситуация и с выручкой по зарубежной деятельности», — отчитался Лихачев. «Росатом» добился роста выручки в среднем на 80% в год, в 2023 году он составил 1,2 трлн рублей. Рост зарплаты в отрасли превысил 13%, однако, производительность труда еще выше — более 17%. Рекорды достигнуты и в строительстве — 5 корпусов ректоров и 18 парогенераторов, по словам Лихачева, были построены в прошлом году. «Конечно, хочется начать с наших международных проектов. Это сдача белорусской атомной электростанции нашим белорусским партнерам. Это завоз ядерного топлива в Бангладеш, в Турецкую Республику», — отметил работу на международном направлении Лихачев. По его словам, поставка российского топлива делает эти страны ядерными державами. «Росатом» готовит сдачу 22 энергоблоков в 7 странах, планируется расширение экспорта российских ядерных технологий. «Росатом» нарастил объемы перевозок ледокольным флотом. Они достигли 36 млн тонн, транзитные перевозки превысили 2 млн тонн. «Запускаем ряд строек в Российской Федерации. В первую очередь Ленинградскую АЭС. Планируем получить лицензию на строительство малой станции в Якутии. И физпуск Курской АЭС — это первый вклад в движение в сторону 25%», — рассказал глава «Росатома». «Уже более полутора лет мы активно работаем в новых регионах. К той повестке, о которой Вы говорите, связанной с Энергодаром, Запорожской АЭС, добавилась еще экологическая большая повестка. Мы работаем в ДНР, ЛНР», — пояснил Лихачев. Проведена большая работа по безопасности Запорожской АЭС, как заявил Лихачев, укреплены защитные сооружения, система ПВО, а периодические обстрелы не могут нанести серьезного вреда, хотя о каждом факте незамедлительно сообщается МАГАТЭ. В заключении премьер обратил внимание собеседника на важность дальнейшей интеграции новых регионов. «Еще одно важное направление — это научно-технологическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Необходимо, чтобы „Росатом“ создавал там новые промышленные площадки», — поставил задачу «Росатому» глава правительства.