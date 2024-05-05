Врач рассказала, как перейти к привычному меню после Великого поста

Врач Багатова: переходить на привычное меню после Великого поста надо постепенно

06 мая 2024 в 06:47 Размер текста - 17 +

Врач посоветовала постепенно возвращаться к привычному меню Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU После окончания Великого поста возвращение к обычному питанию должно быть плавным. Лучше, если этот процесс растянется на две недели. Такой совет дала врач-гастроэнтеролог Калимат Багатова. «Сразу не набрасываться на продукты, которые были в ограниченном количестве во время поста. Есть потихоньку, маленькими порциями, дробно, каждый день в рацион включать разные продукты и обязательно обращать внимание на реакцию организма», — рассказала Багатова в беседе с РИА Новости. Главный принцип — изменения в меню должны происходить не сразу и не резко, заявила врач. Специалист также отмечает, что резкий переход к прежнему рациону может спровоцировать обострение хронических заболеваний, таких как желчекаменная болезнь или кишечные расстройства. В случае возникновения проблем с пищеварением необходимо обратиться к врачу для получения консультации и подбора соответствующего лечения и диеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После окончания Великого поста возвращение к обычному питанию должно быть плавным. Лучше, если этот процесс растянется на две недели. Такой совет дала врач-гастроэнтеролог Калимат Багатова. «Сразу не набрасываться на продукты, которые были в ограниченном количестве во время поста. Есть потихоньку, маленькими порциями, дробно, каждый день в рацион включать разные продукты и обязательно обращать внимание на реакцию организма», — рассказала Багатова в беседе с РИА Новости. Главный принцип — изменения в меню должны происходить не сразу и не резко, заявила врач. Специалист также отмечает, что резкий переход к прежнему рациону может спровоцировать обострение хронических заболеваний, таких как желчекаменная болезнь или кишечные расстройства. В случае возникновения проблем с пищеварением необходимо обратиться к врачу для получения консультации и подбора соответствующего лечения и диеты.