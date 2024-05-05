Врач рассказала, как перейти к привычному меню после Великого поста

После окончания Великого поста возвращение к обычному питанию должно быть плавным. Лучше, если этот процесс растянется на две недели. Такой совет дала врач-гастроэнтеролог Калимат Багатова.
«Сразу не набрасываться на продукты, которые были в ограниченном количестве во время поста. Есть потихоньку, маленькими порциями, дробно, каждый день в рацион включать разные продукты и обязательно обращать внимание на реакцию организма», — рассказала Багатова в беседе с РИА Новости. Главный принцип — изменения в меню должны происходить не сразу и не резко, заявила врач.
Специалист также отмечает, что резкий переход к прежнему рациону может спровоцировать обострение хронических заболеваний, таких как желчекаменная болезнь или кишечные расстройства. В случае возникновения проблем с пищеварением необходимо обратиться к врачу для получения консультации и подбора соответствующего лечения и диеты.
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