05 мая 2024

Врач рассказала, как перейти к привычному меню после Великого поста

Врач Багатова: переходить на привычное меню после Великого поста надо постепенно
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , крест, храм, церковь, купол, религия, православие
Врач посоветовала постепенно возвращаться к привычному меню Фото:

После окончания Великого поста возвращение к обычному питанию должно быть плавным. Лучше, если этот процесс растянется на две недели. Такой совет дала врач-гастроэнтеролог Калимат Багатова.

«Сразу не набрасываться на продукты, которые были в ограниченном количестве во время поста. Есть потихоньку, маленькими порциями, дробно, каждый день в рацион включать разные продукты и обязательно обращать внимание на реакцию организма», — рассказала Багатова в беседе с РИА Новости. Главный принцип — изменения в меню должны происходить не сразу и не резко, заявила врач.

Специалист также отмечает, что резкий переход к прежнему рациону может спровоцировать обострение хронических заболеваний, таких как желчекаменная болезнь или кишечные расстройства. В случае возникновения проблем с пищеварением необходимо обратиться к врачу для получения консультации и подбора соответствующего лечения и диеты.

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После окончания Великого поста возвращение к обычному питанию должно быть плавным. Лучше, если этот процесс растянется на две недели. Такой совет дала врач-гастроэнтеролог Калимат Багатова. «Сразу не набрасываться на продукты, которые были в ограниченном количестве во время поста. Есть потихоньку, маленькими порциями, дробно, каждый день в рацион включать разные продукты и обязательно обращать внимание на реакцию организма», — рассказала Багатова в беседе с РИА Новости. Главный принцип — изменения в меню должны происходить не сразу и не резко, заявила врач. Специалист также отмечает, что резкий переход к прежнему рациону может спровоцировать обострение хронических заболеваний, таких как желчекаменная болезнь или кишечные расстройства. В случае возникновения проблем с пищеварением необходимо обратиться к врачу для получения консультации и подбора соответствующего лечения и диеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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