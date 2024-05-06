В Госдуме предложили разрешить раннее использование маткапитала

«Известия»: в ГД предложили разрешить раннее использование маткапитала

06 мая 2024 в 09:13 Размер текста - 17 +

В России могут разрешить тратить маткапитал на улучшение жилищных условий до наступления трехлетия ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Госдуму внесен законопроект, позволяющий распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий сразу после рождения или усыновления ребенка, не дожидаясь его трехлетия. Об этом сообщают «Известия», отмечая, что сейчас семьи могут воспользоваться этим правом только спустя три года. «Возможность распорядиться средствами сразу после рождения ребенка может оказаться очень востребованной мерой», — заявил изданию управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Эксперты подчеркивают, что упрощение доступа к материнскому капиталу позволит семьям оперативнее решать свои жилищные вопросы. Также юристы убеждены, что нововведение не приведет к увеличению мошенничества, поскольку выплаты хорошо защищены от незаконного использования. Ранее в России увеличился размер материнского капитала. За первого ребенка теперь дают 630,4 тысячи рублей, за последующих детей выплата вырастет до 834 тысяч рублей. Кроме того, правительство подготовило постановление об индексации более 40 социальных выплат и пособий с 1 февраля текущего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий сразу после рождения или усыновления ребенка, не дожидаясь его трехлетия. Об этом сообщают «Известия», отмечая, что сейчас семьи могут воспользоваться этим правом только спустя три года. «Возможность распорядиться средствами сразу после рождения ребенка может оказаться очень востребованной мерой», — заявил изданию управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Эксперты подчеркивают, что упрощение доступа к материнскому капиталу позволит семьям оперативнее решать свои жилищные вопросы. Также юристы убеждены, что нововведение не приведет к увеличению мошенничества, поскольку выплаты хорошо защищены от незаконного использования. Ранее в России увеличился размер материнского капитала. За первого ребенка теперь дают 630,4 тысячи рублей, за последующих детей выплата вырастет до 834 тысяч рублей. Кроме того, правительство подготовило постановление об индексации более 40 социальных выплат и пособий с 1 февраля текущего года.