«Уралвагонзавод» отправил к 9 мая на фронт партию новых танков «Прорыв». Фото

«Уралвагонзавод» отправил к 9 мая на фронт партию новых танков

06 мая 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Новый эшелон танков отправили в преддверии 9 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Накануне 9 Мая сотрудники «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») отправили очередную партию танков Т-90М «Прорыв» для нужд российских военнослужащих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Символично, что очередной эшелон лучших в мире танков Т-90М „Прорыв“ отправлен в российскую армию в преддверии великого праздника — Дня Победы. 9 Мая — дата, которая имеет особое значение для концерна „Уралвагонзавод“. <…> Мы не только отстаиваем суверенитет России, но и снова боремся с нацизмом», — подчеркнул гендиректор УВЗ Александр Потапов. В начале марта «Уралвагонзавод» уже отправлял партию танков Т-90М «Прорыв» на передовую. В ней участвовали 2000 работников завода. Фото: telegram-канал «УралВагонЗавод — УВЗ» Фото: telegram-канал «УралВагонЗавод — УВЗ» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Накануне 9 Мая сотрудники «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») отправили очередную партию танков Т-90М «Прорыв» для нужд российских военнослужащих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Символично, что очередной эшелон лучших в мире танков Т-90М „Прорыв“ отправлен в российскую армию в преддверии великого праздника — Дня Победы. 9 Мая — дата, которая имеет особое значение для концерна „Уралвагонзавод“. <…> Мы не только отстаиваем суверенитет России, но и снова боремся с нацизмом», — подчеркнул гендиректор УВЗ Александр Потапов. В начале марта «Уралвагонзавод» уже отправлял партию танков Т-90М «Прорыв» на передовую. В ней участвовали 2000 работников завода.