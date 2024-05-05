Накануне 9 Мая сотрудники «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») отправили очередную партию танков Т-90М «Прорыв» для нужд российских военнослужащих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
«Символично, что очередной эшелон лучших в мире танков Т-90М „Прорыв“ отправлен в российскую армию в преддверии великого праздника — Дня Победы. 9 Мая — дата, которая имеет особое значение для концерна „Уралвагонзавод“. <…> Мы не только отстаиваем суверенитет России, но и снова боремся с нацизмом», — подчеркнул гендиректор УВЗ Александр Потапов.
В начале марта «Уралвагонзавод» уже отправлял партию танков Т-90М «Прорыв» на передовую. В ней участвовали 2000 работников завода.
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