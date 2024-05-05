05 мая 2024

«Уралвагонзавод» отправил к 9 мая на фронт партию новых танков «Прорыв». Фото

«Уралвагонзавод» отправил к 9 мая на фронт партию новых танков
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, танкисты, армия, оружие, милитаризация, танк, z войска
Новый эшелон танков отправили в преддверии 9 мая Фото:
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Накануне 9 Мая сотрудники «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») отправили очередную партию танков Т-90М «Прорыв» для нужд российских военнослужащих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Символично, что очередной эшелон лучших в мире танков Т-90М „Прорыв“ отправлен в российскую армию в преддверии великого праздника — Дня Победы. 9 Мая — дата, которая имеет особое значение для концерна „Уралвагонзавод“. <…> Мы не только отстаиваем суверенитет России, но и снова боремся с нацизмом», — подчеркнул гендиректор УВЗ Александр Потапов.

В начале марта «Уралвагонзавод» уже отправлял партию танков Т-90М «Прорыв» на передовую. В ней участвовали 2000 работников завода.

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Накануне 9 Мая сотрудники «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») отправили очередную партию танков Т-90М «Прорыв» для нужд российских военнослужащих. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Символично, что очередной эшелон лучших в мире танков Т-90М „Прорыв“ отправлен в российскую армию в преддверии великого праздника — Дня Победы. 9 Мая — дата, которая имеет особое значение для концерна „Уралвагонзавод“. <…> Мы не только отстаиваем суверенитет России, но и снова боремся с нацизмом», — подчеркнул гендиректор УВЗ Александр Потапов. В начале марта «Уралвагонзавод» уже отправлял партию танков Т-90М «Прорыв» на передовую. В ней участвовали 2000 работников завода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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