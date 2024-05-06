Шмыгаль: Киев будет благодарен, если Запад введет свои войска на Украину

Киев будет благодарен своим партнерам за возможное принятие решения о вводе своих военных сил на Украину. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Если партнеры примут решение ввести своих солдат, или инструкторов, или консультантов на территорию Украины, мы будем им признательны за это», — передает слова Шмыгаля CBS News. Он добавил, что на данный момент Киев просит у зарубежных союзников предоставить лишь оружие и военную технику. Однако в будущем, по словам Шмыгаля, Украина готова приветствовать ввод иностранных войск на свою территорию, если такая необходимость возникнет.
Украина может обратиться к европейским странам с запросом о помощи, если ВСУ не смогут остановить продвижение российской армии. Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявлял о необходимости вмешательства США в украинский конфликт в случае поражения Киева. Генерал Бундесвера в отставке Эрхард Бюлер считает, что ввод войск НАТО на Украину усугубит ситуацию, но не изменит положение в пользу Киева, передает Life.
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Киев будет благодарен своим партнерам за возможное принятие решения о вводе своих военных сил на Украину. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Если партнеры примут решение ввести своих солдат, или инструкторов, или консультантов на территорию Украины, мы будем им признательны за это», — передает слова Шмыгаля CBS News. Он добавил, что на данный момент Киев просит у зарубежных союзников предоставить лишь оружие и военную технику. Однако в будущем, по словам Шмыгаля, Украина готова приветствовать ввод иностранных войск на свою территорию, если такая необходимость возникнет. Украина может обратиться к европейским странам с запросом о помощи, если ВСУ не смогут остановить продвижение российской армии. Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявлял о необходимости вмешательства США в украинский конфликт в случае поражения Киева. Генерал Бундесвера в отставке Эрхард Бюлер считает, что ввод войск НАТО на Украину усугубит ситуацию, но не изменит положение в пользу Киева, передает Life.