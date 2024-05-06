Шмыгаль: Киев будет благодарен, если Запад введет свои войска на Украину

06 мая 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

В будущем Украина будет приветствовать ввод западных войск, заявил Денис Шмыгаль Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев будет благодарен своим партнерам за возможное принятие решения о вводе своих военных сил на Украину. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Если партнеры примут решение ввести своих солдат, или инструкторов, или консультантов на территорию Украины, мы будем им признательны за это», — передает слова Шмыгаля CBS News. Он добавил, что на данный момент Киев просит у зарубежных союзников предоставить лишь оружие и военную технику. Однако в будущем, по словам Шмыгаля, Украина готова приветствовать ввод иностранных войск на свою территорию, если такая необходимость возникнет. Украина может обратиться к европейским странам с запросом о помощи, если ВСУ не смогут остановить продвижение российской армии. Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявлял о необходимости вмешательства США в украинский конфликт в случае поражения Киева. Генерал Бундесвера в отставке Эрхард Бюлер считает, что ввод войск НАТО на Украину усугубит ситуацию, но не изменит положение в пользу Киева, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев будет благодарен своим партнерам за возможное принятие решения о вводе своих военных сил на Украину. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Если партнеры примут решение ввести своих солдат, или инструкторов, или консультантов на территорию Украины, мы будем им признательны за это», — передает слова Шмыгаля CBS News. Он добавил, что на данный момент Киев просит у зарубежных союзников предоставить лишь оружие и военную технику. Однако в будущем, по словам Шмыгаля, Украина готова приветствовать ввод иностранных войск на свою территорию, если такая необходимость возникнет. Украина может обратиться к европейским странам с запросом о помощи, если ВСУ не смогут остановить продвижение российской армии. Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявлял о необходимости вмешательства США в украинский конфликт в случае поражения Киева. Генерал Бундесвера в отставке Эрхард Бюлер считает, что ввод войск НАТО на Украину усугубит ситуацию, но не изменит положение в пользу Киева, передает Life.