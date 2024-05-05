Аналитики назвали самые популярные предметы среди школьников ХМАО, сдающих ЕГЭ в 2024 году

Школьники ХМАО выбирают для сдачи на ЕГЭ иностранные языки, биологию и химию

06 мая 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Школьники из ХМАО в качестве дополнительных предметов на ЕГЭ выбрали иностранные языки, биологию, химию и обществознание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Большая часть старшеклассников из Югры готовятся сдавать в качестве дополнительных предметов на предстоящем ЕГЭ иностранный язык, биологию, химию и обществознание. Такую статистику URA.RU привели эксперты платформы «Авито Услуги». «В начала этого учебного года среди предметов по выбору школьники ХМАО чаще всего выбирали биологию (4% от общего спроса), химию (3% от общего спроса) и обществознание (2% от общего спроса). По общему спросу английский язык обогнал другие иностранные — на него приходится 29% всех запросов. Обязательные математика и русский язык занимают от общего спроса 42% и 11% соответственно», — сообщили специалисты платформы. Кроме английского среди юных югорчан популярны немецкий и китайский языки. Общий спрос в регионе на репетиторов по иностранному языку в 2024 году вырос на 567%. Статистику эксперты «Авито» составили, отследив динамику спроса на услуги по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что в России утвердили новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Основные дни сдачи экзамена пройдут с 23 мая по 11 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большая часть старшеклассников из Югры готовятся сдавать в качестве дополнительных предметов на предстоящем ЕГЭ иностранный язык, биологию, химию и обществознание. Такую статистику URA.RU привели эксперты платформы «Авито Услуги». «В начала этого учебного года среди предметов по выбору школьники ХМАО чаще всего выбирали биологию (4% от общего спроса), химию (3% от общего спроса) и обществознание (2% от общего спроса). По общему спросу английский язык обогнал другие иностранные — на него приходится 29% всех запросов. Обязательные математика и русский язык занимают от общего спроса 42% и 11% соответственно», — сообщили специалисты платформы. Кроме английского среди юных югорчан популярны немецкий и китайский языки. Общий спрос в регионе на репетиторов по иностранному языку в 2024 году вырос на 567%. Статистику эксперты «Авито» составили, отследив динамику спроса на услуги по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что в России утвердили новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Основные дни сдачи экзамена пройдут с 23 мая по 11 июня.