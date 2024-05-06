В Тамбове задержали гражданина РФ, готовившего взрывы у зданий судов. Видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, силовики, госбезопасность
Гражданин РФ в Тамбове планировал взрывы возле зданий судов, заявили в ФСБ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тамбове задержан гражданин России, который планировал взрывы возле зданий судов. Об этом рассказали в ФСБ.

«В Тамбове задержали гражданина России, который по заданию украинских спецслужб готовил взрывы у зданий областного и арбитражного судов», — говорится в сообщении ФСБ. Там добавили, что мужчина прятал неизвестные предметы неподалеку от железнодорожного вокзала.

Его действия были замечены сотрудниками РЖД, которые незамедлительно сообщили об этом правоохранительным органам. В результате оперативных мероприятий злоумышленник был задержан охраной. На месте происшествия саперами были обнаружены два взрывных устройства, заключили в ФСБ.

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В Тамбове задержан гражданин России, который планировал взрывы возле зданий судов. Об этом рассказали в ФСБ. «В Тамбове задержали гражданина России, который по заданию украинских спецслужб готовил взрывы у зданий областного и арбитражного судов», — говорится в сообщении ФСБ. Там добавили, что мужчина прятал неизвестные предметы неподалеку от железнодорожного вокзала. Его действия были замечены сотрудниками РЖД, которые незамедлительно сообщили об этом правоохранительным органам. В результате оперативных мероприятий злоумышленник был задержан охраной. На месте происшествия саперами были обнаружены два взрывных устройства, заключили в ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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