В Тамбове задержан гражданин России, который планировал взрывы возле зданий судов. Об этом рассказали в ФСБ.
«В Тамбове задержали гражданина России, который по заданию украинских спецслужб готовил взрывы у зданий областного и арбитражного судов», — говорится в сообщении ФСБ. Там добавили, что мужчина прятал неизвестные предметы неподалеку от железнодорожного вокзала.
Его действия были замечены сотрудниками РЖД, которые незамедлительно сообщили об этом правоохранительным органам. В результате оперативных мероприятий злоумышленник был задержан охраной. На месте происшествия саперами были обнаружены два взрывных устройства, заключили в ФСБ.
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