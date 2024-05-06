Путин дал Минобороны РФ важное поручение по ядерному оружию

По поручению президента России Владимира Путина генеральный штаб ВС РФ начал подготовку к проведению военных учений, направленных на поддержание готовности ответить на угрозы со стороны Запада. В ходе учений, в которых примут участие ракетные соединения Южного военного округа и сил ВМФ, будут отработаны действия по применению ядерного оружия. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Генштаб по поручению Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ», — говорится в сообщении. Там добавили, что в рамках данных учений запланирован целый комплекс мероприятий, направленных на практическую отработку вопросов, связанных с подготовкой и применением тактического ядерного оружия.
Учение направлено на поддержание готовности к ответу на провокационные заявления и угрозы от западных официальных лиц. Также данные военные маневры призваны отработать соответствующие процедуры для обеспечения территориальной целостности и суверенитета России, заключили в ведомстве.
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По поручению президента России Владимира Путина генеральный штаб ВС РФ начал подготовку к проведению военных учений, направленных на поддержание готовности ответить на угрозы со стороны Запада. В ходе учений, в которых примут участие ракетные соединения Южного военного округа и сил ВМФ, будут отработаны действия по применению ядерного оружия. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Генштаб по поручению Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ», — говорится в сообщении. Там добавили, что в рамках данных учений запланирован целый комплекс мероприятий, направленных на практическую отработку вопросов, связанных с подготовкой и применением тактического ядерного оружия. Учение направлено на поддержание готовности к ответу на провокационные заявления и угрозы от западных официальных лиц. Также данные военные маневры призваны отработать соответствующие процедуры для обеспечения территориальной целостности и суверенитета России, заключили в ведомстве.