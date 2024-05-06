Путин дал Минобороны РФ важное поручение по ядерному оружию

Генштаб готовится к проведению совместных учений ЮВО и ВМФ по поручению Путина
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Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., бтр, учения, армия, войска, оружие, вооружение, война, учения, спецоперация, боевое слаживание
В рамках учений запланирован целый комплекс мероприятий, заявили в Минобороны РФ Фото:

По поручению президента России Владимира Путина генеральный штаб ВС РФ начал подготовку к проведению военных учений, направленных на поддержание готовности ответить на угрозы со стороны Запада. В ходе учений, в которых примут участие ракетные соединения Южного военного округа и сил ВМФ, будут отработаны действия по применению ядерного оружия. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Генштаб по поручению Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ», — говорится в сообщении. Там добавили, что в рамках данных учений запланирован целый комплекс мероприятий, направленных на практическую отработку вопросов, связанных с подготовкой и применением тактического ядерного оружия.

Учение направлено на поддержание готовности к ответу на провокационные заявления и угрозы от западных официальных лиц. Также данные военные маневры призваны отработать соответствующие процедуры для обеспечения территориальной целостности и суверенитета России, заключили в ведомстве.

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По поручению президента России Владимира Путина генеральный штаб ВС РФ начал подготовку к проведению военных учений, направленных на поддержание готовности ответить на угрозы со стороны Запада. В ходе учений, в которых примут участие ракетные соединения Южного военного округа и сил ВМФ, будут отработаны действия по применению ядерного оружия. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Генштаб по поручению Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ», — говорится в сообщении. Там добавили, что в рамках данных учений запланирован целый комплекс мероприятий, направленных на практическую отработку вопросов, связанных с подготовкой и применением тактического ядерного оружия. Учение направлено на поддержание готовности к ответу на провокационные заявления и угрозы от западных официальных лиц. Также данные военные маневры призваны отработать соответствующие процедуры для обеспечения территориальной целостности и суверенитета России, заключили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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