05 мая 2024

Число вакансий в сфере курганской связи увеличилось в восемь раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему безработицы. Курган, трудовая книжка, работа, безработица, увольнение, поиск работы, поиск вакансий, условия труда, безработный
В Кургане в восемь раз чаще ищут операторов и специалистов техподдержки Фото:

В Курганской области перед Днем радио, который отмечается ежегодно 7 мая, резко вырос спрос на специалистов в сфере телекоммуникаций и связи. Эксперты отмечают, что спрос на кадры в этой области увеличился в восемь раз. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы.

«За первые четыре месяца 2024 года в России компаниями из отрасли „Телекоммуникации и связь“ было открыто свыше 162 тысяч вакансий, что почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. В Курганской области было опубликовано 1,8 тысячи таких вакансий, что превышает прошлогодний показатель в восемь раз», — рассказали URA.RU аналитики.

Сообщается, что наибольший спрос наблюдается на операторов call-центра, менеджеров по продажам и продавцов-консультантов. Эксперты также делятся с URA.RU, что рост медианных зарплат сотрудников телеком-отрасли, которые за первые месяцы текущего года составили от 45 до 70 тысяч рублей (по России) и от 45 до 52 тысяч рублей по Курганской области, что свидетельствует о положительной динамике развития отрасли.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области значительно вырос спрос на рабочий персонал или так называемых «синих воротничков». Количество вакансий выросло почти в два раза.

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В Курганской области перед Днем радио, который отмечается ежегодно 7 мая, резко вырос спрос на специалистов в сфере телекоммуникаций и связи. Эксперты отмечают, что спрос на кадры в этой области увеличился в восемь раз. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы. «За первые четыре месяца 2024 года в России компаниями из отрасли „Телекоммуникации и связь“ было открыто свыше 162 тысяч вакансий, что почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. В Курганской области было опубликовано 1,8 тысячи таких вакансий, что превышает прошлогодний показатель в восемь раз», — рассказали URA.RU аналитики. Сообщается, что наибольший спрос наблюдается на операторов call-центра, менеджеров по продажам и продавцов-консультантов. Эксперты также делятся с URA.RU, что рост медианных зарплат сотрудников телеком-отрасли, которые за первые месяцы текущего года составили от 45 до 70 тысяч рублей (по России) и от 45 до 52 тысяч рублей по Курганской области, что свидетельствует о положительной динамике развития отрасли. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области значительно вырос спрос на рабочий персонал или так называемых «синих воротничков». Количество вакансий выросло почти в два раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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