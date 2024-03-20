В Курганской области вырос спрос на «синие воротнички»

21 марта 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

В Курганской области в два раза вырос спрос на рабочий персонал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области значительно вырос спрос на рабочий персонал, или так называемых «синих воротничков». Количество вакансий выросло почти в два раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили эксперты одного из популярных сервисов по поиску работы. «В Курганской области в 2023 году было размещено более 11 тысяч вакансий для рабочего персонала. В число наиболее востребованных входят: водители (20% вакансий для этих специалистов), разнорабочие (12%) и машинисты (9%). При этом, если сравнивать с 2022 годом, количество вакансий для синих воротничков выросло на 56%», — рассказали URA.RU специалисты HeadHunter. Сообщается, что больше всего выросло количество вакансий у маляров и штукатуров (у них число выросло почти в три раза), у автослесарей (в два раза) и у водителей (+91% вакансий). Журналисту пояснили, что также выросла предлагаемая зарплата у рабочего персонала. Средняя оплата труда составила 86 200 рублей, что на 14% больше, чем в 2022 году. Наибольший прирост в доходе отмечается у операторов станков ЧПУ (100 000 рублей, что больше на 47%), грузчиков (+37% и зарплата в 36 800 рублей), а также у операторов производственной линии (45 000 рублей, прирост 34%). Больше всего из «синих воротничков» в Курганской области получают машинисты с зарплатой в 130 400 рублей в среднем. Также токари, фрезеровщики и шлифовщики — у них оплата труда составила 115 700 рублей. «Отметим, что в Курганской области размещают много вакансий с вахтовым графиком работы, в которых указывается предлагаемая зарплата за полный период занятости», — пояснили URA.RU эксперты. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области тотальная нехватка водителей и учителей. У этих специальностей, по данным на 1 февраля 2024 года, создано больше всего вакансий. На места также нет достаточного количества безработных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области значительно вырос спрос на рабочий персонал, или так называемых «синих воротничков». Количество вакансий выросло почти в два раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили эксперты одного из популярных сервисов по поиску работы. «В Курганской области в 2023 году было размещено более 11 тысяч вакансий для рабочего персонала. В число наиболее востребованных входят: водители (20% вакансий для этих специалистов), разнорабочие (12%) и машинисты (9%). При этом, если сравнивать с 2022 годом, количество вакансий для синих воротничков выросло на 56%», — рассказали URA.RU специалисты HeadHunter. Сообщается, что больше всего выросло количество вакансий у маляров и штукатуров (у них число выросло почти в три раза), у автослесарей (в два раза) и у водителей (+91% вакансий). Журналисту пояснили, что также выросла предлагаемая зарплата у рабочего персонала. Средняя оплата труда составила 86 200 рублей, что на 14% больше, чем в 2022 году. Наибольший прирост в доходе отмечается у операторов станков ЧПУ (100 000 рублей, что больше на 47%), грузчиков (+37% и зарплата в 36 800 рублей), а также у операторов производственной линии (45 000 рублей, прирост 34%). Больше всего из «синих воротничков» в Курганской области получают машинисты с зарплатой в 130 400 рублей в среднем. Также токари, фрезеровщики и шлифовщики — у них оплата труда составила 115 700 рублей. «Отметим, что в Курганской области размещают много вакансий с вахтовым графиком работы, в которых указывается предлагаемая зарплата за полный период занятости», — пояснили URA.RU эксперты. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области тотальная нехватка водителей и учителей. У этих специальностей, по данным на 1 февраля 2024 года, создано больше всего вакансий. На места также нет достаточного количества безработных.