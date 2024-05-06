Гендиректор «Ново Флоре» получил три года по делу о пожаре в Москве с погибшими

06 мая 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Суд вынес приговор владельцу цветочного склада по факту пожара на Комсомольской площади Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генеральный директор фирмы ООО «Ново Флоре» Антон Мачелюк, ответственной за цветочный склад на Комсомольской площади в Москве, где в ноябре 2022 года в результате пожара погибли семь человек, приговорен к трем годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. «Суд назначил Мачелюку наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии поселения», — говорится в сообщении , опубликованном в telegram-канале пресс-службы. Отмечается, что гендиректор признан виновным по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть. Судом установлено, что с 2019 по 2022 год он не выполнял обязательные меры по обеспечению пожарной безопасности на складе, что привело к трагедии с человеческими жертвами. Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в конце ноября 2022 года. По информации МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров — погибли семь человек, еще семерых спасли полицейские. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный директор фирмы ООО «Ново Флоре» Антон Мачелюк, ответственной за цветочный склад на Комсомольской площади в Москве, где в ноябре 2022 года в результате пожара погибли семь человек, приговорен к трем годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. «Суд назначил Мачелюку наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии поселения», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале пресс-службы. Отмечается, что гендиректор признан виновным по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть. Судом установлено, что с 2019 по 2022 год он не выполнял обязательные меры по обеспечению пожарной безопасности на складе, что привело к трагедии с человеческими жертвами. Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в конце ноября 2022 года. По информации МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров — погибли семь человек, еще семерых спасли полицейские.