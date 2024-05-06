Пашинян отказался присутствовать на инаугурации Путина

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Пашинян отказался ехать в Москву на инаугурацию Путина Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Не примет участие», — ответил Симонян на вопрос журналиста. Информацию передает РИА Новости.

Инаугурация президента России Владимира Путина запланирована на 7 мая. В Большом Кремлевском дворце уже идут подготовительные работы к этому событию. URA.RU подробно рассказывало о мероприятии.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян. «Не примет участие», — ответил Симонян на вопрос журналиста. Информацию передает РИА Новости. Инаугурация президента России Владимира Путина запланирована на 7 мая. В Большом Кремлевском дворце уже идут подготовительные работы к этому событию. URA.RU подробно рассказывало о мероприятии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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