Пашинян отказался присутствовать на инаугурации Путина

Пашинян отказался ехать в Москву на инаугурацию Путина
новость из сюжетаИнаугурация президента России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян.
«Не примет участие», — ответил Симонян на вопрос журналиста. Информацию передает РИА Новости.
Инаугурация президента России Владимира Путина запланирована на 7 мая. В Большом Кремлевском дворце уже идут подготовительные работы к этому событию. URA.RU подробно рассказывало о мероприятии.
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