Политика Власть Пашинян отказался присутствовать на инаугурации Путина 06 мая 2024 в 12:57 Размер текста - 17 + Пашинян отказался ехать в Москву на инаугурацию Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян. «Не примет участие», — ответил Симонян на вопрос журналиста. Информацию передает РИА Новости. Инаугурация президента России Владимира Путина запланирована на 7 мая. В Большом Кремлевском дворце уже идут подготовительные работы к этому событию. URA.RU подробно рассказывало о мероприятии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян. «Не примет участие», — ответил Симонян на вопрос журналиста. Информацию передает РИА Новости. Инаугурация президента России Владимира Путина запланирована на 7 мая. В Большом Кремлевском дворце уже идут подготовительные работы к этому событию. URA.RU подробно рассказывало о мероприятии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям