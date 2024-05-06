Стало известно о переговорах США с политиками Украины для замены Зеленского

В США обсуждают замену Зеленского на Порошенко, Кличко, Ермака или Залужного

06 мая 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

США планируют заменить Владимира Зеленского на Петра Порошенко, заявили в СВР Фото: Официальный сайт президента Украины Власти США усиливают поиски альтернативы нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сообщается о контактах с экс-президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Об этом рассказали в Службе внешней разведки (СВР). «США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Установлены контакты с Порошенко и Кличко», — заявили в СВР. Там добавили, что также известно о неформальных обсуждениях с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым. Эти персоны могут быть приглашены к управлению страной в случае острой обстановки на передовой и наступления необходимости в срочной смене руководства, заключили в ведомстве. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявлял, что в Киеве может произойти смена власти, если правительство не согласится на переговоры с Россией. Порошенко ранее советовал Зеленскому начать перезагрузку украинской власти с себя самого, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти США усиливают поиски альтернативы нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сообщается о контактах с экс-президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Об этом рассказали в Службе внешней разведки (СВР). «США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Установлены контакты с Порошенко и Кличко», — заявили в СВР. Там добавили, что также известно о неформальных обсуждениях с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым. Эти персоны могут быть приглашены к управлению страной в случае острой обстановки на передовой и наступления необходимости в срочной смене руководства, заключили в ведомстве. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявлял, что в Киеве может произойти смена власти, если правительство не согласится на переговоры с Россией. Порошенко ранее советовал Зеленскому начать перезагрузку украинской власти с себя самого, передает Life.