Стало известно о переговорах США с политиками Украины для замены Зеленского

Власти США усиливают поиски альтернативы нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сообщается о контактах с экс-президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Об этом рассказали в Службе внешней разведки (СВР).
«США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Установлены контакты с Порошенко и Кличко», — заявили в СВР. Там добавили, что также известно о неформальных обсуждениях с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и бывшим спикером Рады Дмитрием Разумковым. Эти персоны могут быть приглашены к управлению страной в случае острой обстановки на передовой и наступления необходимости в срочной смене руководства, заключили в ведомстве.
Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявлял, что в Киеве может произойти смена власти, если правительство не согласится на переговоры с Россией. Порошенко ранее советовал Зеленскому начать перезагрузку украинской власти с себя самого, передает
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