Forbes назвал миллиардеров с активами в ЯНАО

Михельсон и Тимченко вошли в топ миллиардеров благодаря капиталам на Ямале

На фото слева направо — Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Forbes опубликовал рейтинг из 125 российских миллиардеров, среди которых — держатели акций и долей в крупных компаниях с активами в ЯНАО. Помимо совладельцев ПАО НОВАТЭК Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко в список вошли Борис и Игорь Ротенберги, капитал которых во многом составился благодаря продаже долей ООО «Газпром бурение». Компания имеет крупные подряды на Ямале.

Леонид Михельсон: 27,4 млрд долларов

Состояние Леонида Михельсона, занявшего вторую строчку в рейтинге Forbes, оценивается в 27,4 млрд долларов. С 2023 года прирост капитала Михельсона составил 5,8 млрд долларов. Свой бизнес он начал в 1991 году с преобразования треста «Куйбышевтрубопроводстрой» в частное АО «Самарское народное предприятие «Нова». Доля акций в «НОВАТЭК» — 24,6%, в «Сибуре» — 30,6%. Своей дочери Виктории Михельсон передал 2,3% акций «НОВАТЭК».

На Ямале корпорация строит завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2». Коммерческие поставки СПГ с первой технологической линии завода, ранее запланированные на январь 2024 года, были отложены из-за санкций США. Между тем, завод постепенно выходит на проектную мощность. Первые отгрузки газа ожидаются летом.

Геннадий Тимченко: 23,4 млрд долларов

Совладелец «НОВАТЭК» Геннадий Тимченко занял шестое место в рейтинге Forbes. Размер капитала — 23,4 млрд долларов. Тимченко стал миллионером еще в 90-е годы. Долгое время основу капитала составляли торговля нефтью и нефтепродуктами, пока за день до санкций в марте 2014 года бизнесмен не продал свои нефтяные активы. Сейчас основа его капитала — это акции в «НОВАТЭК» (23,49%), в «Сибуре» (17%), «Трансойл» и других компаниях. Как пишет Forbes, именно СПГ-проекты — «Арктик СПГ-2» и предшествовавший ему «Ямал СПГ» — можно назвать символом десятилетнего сотрудничества Михельсона и Тимченко и их богатства.

Борис и Игорь Ротенберги: 1,4 млрд долларов и 1,5 млрд долларов

Борис Ротенберг с местом в рейтинге под номером 93 начинал бизнес в Финляндии. Поставлял товары «дочке» Газпрома», занимался строительством в обмен на газ. Капитал составился за счет активов от продажи долей в ООО «Газпром бурении», «ТЭК Мосэнерго» и СМП Банке.

Владел активами «Газпром бурение» его племянник Игорь Ротенберг, его доля составляла 78,8%. В 2021 году бизнесмен продал предприятие за 67,9 млрд рублей некой компании, которая, как сообщает Forbes, связана с «Газстройпромом». Между тем, имена новых владельцев «Газпром бурение», имеющей крупные подряды на Ямале, в источниках не называются. В справочнике СБИС данные скрыты с февраля этого года.

Как сообщается на сайте ООО «Газпром бурение», компания является генеральным подрядчиком ПАО «Газпром» по строительству скважин на месторождениях и площадях полуострова Ямал, Восточной Сибири, Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что с начала года капитал совладельца газовой корпорации «НОВАТЭК» Леонида Михельсона сократился на 85 млн долларов и на 1 февраля составил 27,4 млрд долларов, сообщает Bloomberg.