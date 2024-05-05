05 мая 2024

СКР взялся за дело с падением малыша из окна 8-го этажа в Екатеринбурге

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Повседневная жизнь. Москва, следственный комитет, автомобиль, комитет, ск, следственный
Следователи выясняют обстоятельства происшествия Фото:

Следователи начали проверку истории с малышом, который выпал из окна восьмого этажа в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Сотрудниками территориального отдела СК России и полицейскими выясняются все обстоятельства данного происшествия. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.

Инцидент произошел в жилом доме №104 на улице Шефская. Пострадавшего доставили в детскую больницу №9. Медики обратили внимание, что полученные им травмы не соответствуют тем, что бывают при падении с высоты.

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Следователи начали проверку истории с малышом, который выпал из окна восьмого этажа в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Сотрудниками территориального отдела СК России и полицейскими выясняются все обстоятельства данного происшествия. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве. Инцидент произошел в жилом доме №104 на улице Шефская. Пострадавшего доставили в детскую больницу №9. Медики обратили внимание, что полученные им травмы не соответствуют тем, что бывают при падении с высоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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