СКР взялся за дело с падением малыша из окна 8-го этажа в Екатеринбурге

Следователи начали проверку истории с малышом, который выпал из окна восьмого этажа в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
«Сотрудниками территориального отдела СК России и полицейскими выясняются все обстоятельства данного происшествия. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.
Инцидент произошел в жилом доме №104 на улице Шефская. Пострадавшего доставили в детскую больницу №9. Медики обратили внимание, что полученные им травмы не соответствуют тем, что бывают при падении с высоты.
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