Кремль раскрыл, кого из иностранцев позвали на инаугурацию Путина

Ушаков: на инаугурации Путина будут представители дружественных стран
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Ушаков Юрий, помощник Президента, с визитом по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, ушаков юрий
Кремль раскрыл, кого из иностранцев позвали на инаугурацию Путина Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Иностранных лидеров на инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая не будет. Об этом на брифинге сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Инаугурация носит внутригосударственный характер. По традиции, приглашают только глав представительств дружественных стран, которые аккредитованы в Москве», — сообщил Ушаков.

Лидеры зарубежных государств приедут в Москву уже на следующий день, 8 мая. В этот день в столице РФ пройдет юбилейный саммит ЕАЭС, в котором будут участвовать президенты Владимир Путин (Россия), Александр Лукашенко (Белоруссия), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия) и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В качестве наблюдателей на саммите будут лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

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Иностранных лидеров на инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая не будет. Об этом на брифинге сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. «Инаугурация носит внутригосударственный характер. По традиции, приглашают только глав представительств дружественных стран, которые аккредитованы в Москве», — сообщил Ушаков. Лидеры зарубежных государств приедут в Москву уже на следующий день, 8 мая. В этот день в столице РФ пройдет юбилейный саммит ЕАЭС, в котором будут участвовать президенты Владимир Путин (Россия), Александр Лукашенко (Белоруссия), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия) и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В качестве наблюдателей на саммите будут лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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