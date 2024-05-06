Кремль раскрыл, кого из иностранцев позвали на инаугурацию Путина

Ушаков: на инаугурации Путина будут представители дружественных стран

06 мая 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Кремль раскрыл, кого из иностранцев позвали на инаугурацию Путина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Иностранных лидеров на инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая не будет. Об этом на брифинге сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. «Инаугурация носит внутригосударственный характер. По традиции, приглашают только глав представительств дружественных стран, которые аккредитованы в Москве», — сообщил Ушаков. Лидеры зарубежных государств приедут в Москву уже на следующий день, 8 мая. В этот день в столице РФ пройдет юбилейный саммит ЕАЭС, в котором будут участвовать президенты Владимир Путин (Россия), Александр Лукашенко (Белоруссия), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия) и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В качестве наблюдателей на саммите будут лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранных лидеров на инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая не будет. Об этом на брифинге сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. «Инаугурация носит внутригосударственный характер. По традиции, приглашают только глав представительств дружественных стран, которые аккредитованы в Москве», — сообщил Ушаков. Лидеры зарубежных государств приедут в Москву уже на следующий день, 8 мая. В этот день в столице РФ пройдет юбилейный саммит ЕАЭС, в котором будут участвовать президенты Владимир Путин (Россия), Александр Лукашенко (Белоруссия), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия) и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В качестве наблюдателей на саммите будут лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.