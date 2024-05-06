В Кремле пообещали рассказать, кто из иностранных гостей будет на инаугурации Путина

Ушаков расскажет об иностранных гостях на Параде Победы, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаИнаугурация президента России
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков расскажет о том, кто из иностранных гостей совершит визит в Москву на инаугурацию главы РФ Владимира Путина и на Парад Победы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Ушаков расскажет», — ответил Песков на вопрос журналистов о гостях на инаугурации и Параде Победы 9 мая. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.