В Кремле пообещали рассказать, кто из иностранных гостей будет на инаугурации Путина

Песков: Ушаков расскажет об иностранных гостях на инаугурации Путина
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Ушаков расскажет об иностранных гостях на Параде Победы, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков расскажет о том, кто из иностранных гостей совершит визит в Москву на инаугурацию главы РФ Владимира Путина и на Парад Победы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ушаков расскажет», — ответил Песков на вопрос журналистов о гостях на инаугурации и Параде Победы 9 мая. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков расскажет о том, кто из иностранных гостей совершит визит в Москву на инаугурацию главы РФ Владимира Путина и на Парад Победы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Ушаков расскажет», — ответил Песков на вопрос журналистов о гостях на инаугурации и Параде Победы 9 мая. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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