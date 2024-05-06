В Кремле пообещали рассказать, кто из иностранных гостей будет на инаугурации Путина

Песков: Ушаков расскажет об иностранных гостях на инаугурации Путина

06 мая 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Ушаков расскажет об иностранных гостях на Параде Победы, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков расскажет о том, кто из иностранных гостей совершит визит в Москву на инаугурацию главы РФ Владимира Путина и на Парад Победы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Ушаков расскажет», — ответил Песков на вопрос журналистов о гостях на инаугурации и Параде Победы 9 мая. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков расскажет о том, кто из иностранных гостей совершит визит в Москву на инаугурацию главы РФ Владимира Путина и на Парад Победы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Ушаков расскажет», — ответил Песков на вопрос журналистов о гостях на инаугурации и Параде Победы 9 мая. Его слова передает корреспондент URA.RU.