Циклон, накрывший Урал, не грозит Пермскому краю мощными снегопадами

Синоптик Смирнов: Пермскому краю не грозит снежный апокалипсис из-за циклона Ева

06 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Пермском крае 6 мая выпал снег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Причиной снегопада 6 мая в Пермском крае стал циклон «Ева». При этом снежный апокалипсис, который возник из-за непогоды в соседней Свердловской области, в Прикамье не ожидается. Об этом telegram-каналу «Большая Пермь» рассказал руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Павел Смирнов. «Действия этой „женщины“ мы оценили уже с утра — мокрый снег, дождь и сильный ветер накрыли весь край. Но такой снежный апокалипсис, как был в соседнем Екатеринбурге из-за „Евы“, у нас не ожидается», — отметил Смирнов. По прогнозам специалиста, в ближайшие дни регион ждут «температурные качели» из-за другого циклона. Так, уже в среду 8 мая в Прикамье может потеплеть до +20 градусов, а на смену мокрому снегу придет дождь. Мощные снегопады и ледяной дождь накрыли Свердловскую область в ночь на 4 мая. Погодная аномалия оставила сотни свердловчан без света, а на дорогах возник транспортный коллапс. В Пермском крае снегопад прошел 6 мая. В краевой Госавтоинспекции, а также мэрии Перми призвали автовладельцев на время отказаться от личного транспорта из-за ухудшения погодных условий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной снегопада 6 мая в Пермском крае стал циклон «Ева». При этом снежный апокалипсис, который возник из-за непогоды в соседней Свердловской области, в Прикамье не ожидается. Об этом telegram-каналу «Большая Пермь» рассказал руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Павел Смирнов. «Действия этой „женщины“ мы оценили уже с утра — мокрый снег, дождь и сильный ветер накрыли весь край. Но такой снежный апокалипсис, как был в соседнем Екатеринбурге из-за „Евы“, у нас не ожидается», — отметил Смирнов. По прогнозам специалиста, в ближайшие дни регион ждут «температурные качели» из-за другого циклона. Так, уже в среду 8 мая в Прикамье может потеплеть до +20 градусов, а на смену мокрому снегу придет дождь. Мощные снегопады и ледяной дождь накрыли Свердловскую область в ночь на 4 мая. Погодная аномалия оставила сотни свердловчан без света, а на дорогах возник транспортный коллапс. В Пермском крае снегопад прошел 6 мая. В краевой Госавтоинспекции, а также мэрии Перми призвали автовладельцев на время отказаться от личного транспорта из-за ухудшения погодных условий.