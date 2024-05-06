В Кремле заявили о необходимости проверить, есть ли на Украине войска Франции

Песков: информация о войсках Франции в зоне СВО будет проверена

06 мая 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Информацию о французских солдатах на Украине проверят, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация о нахождении войск Франции в зоне СВО будет проверена. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. «Нужно понять, насколько информация соответствует действительности. Эту информацию проверяют», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, насколько скажется на ходе СВО отправка французских солдат на Украину. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция могла отправить своих военных на Украину для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады в Славянске. По его словам, первая группа отправленных на СВО французских военных составляет около 100 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация о нахождении войск Франции в зоне СВО будет проверена. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. «Нужно понять, насколько информация соответствует действительности. Эту информацию проверяют», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, насколько скажется на ходе СВО отправка французских солдат на Украину. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция могла отправить своих военных на Украину для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады в Славянске. По его словам, первая группа отправленных на СВО французских военных составляет около 100 человек.