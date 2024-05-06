В Кремле заявили о необходимости проверить, есть ли на Украине войска Франции

Песков: информация о войсках Франции в зоне СВО будет проверена
© Служба новостей «URA.RU»
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Информацию о французских солдатах на Украине проверят, сказал Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Информация о нахождении войск Франции в зоне СВО будет проверена. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Нужно понять, насколько информация соответствует действительности. Эту информацию проверяют», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, насколько скажется на ходе СВО отправка французских солдат на Украину. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция могла отправить своих военных на Украину для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады в Славянске. По его словам, первая группа отправленных на СВО французских военных составляет около 100 человек.

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Информация о нахождении войск Франции в зоне СВО будет проверена. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. «Нужно понять, насколько информация соответствует действительности. Эту информацию проверяют», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, насколько скажется на ходе СВО отправка французских солдат на Украину. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция могла отправить своих военных на Украину для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады в Славянске. По его словам, первая группа отправленных на СВО французских военных составляет около 100 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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