Челябинцы выбрали тематику новогоднего ледового городка

06 мая 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

В ноябре приступят к работам по созданию ледового городка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске выбрали концепцию ледового городка на площади Революции. Из шести вариантов большее количество голосов было отдано за тему «Остров сокровищ», сообщили в пресс-службе управления культуры города. «На платформе „Обратной связи“ с 25 апреля по 4 мая прошло голосование. Большинство голосов челябинцы отдали теме „Остров сокровищ“», — сообщили в пресс-службе. На выбор было представлено шесть тем: Остров сокровищ, приключения Маугли, герои произведений Чуковского, семья и любовь, все профессии нужны, все профессии важны и музыкальный калейдоскоп. Уже в ноябре начнется создание ледового городка по выбранной жителями концепции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске выбрали концепцию ледового городка на площади Революции. Из шести вариантов большее количество голосов было отдано за тему «Остров сокровищ», сообщили в пресс-службе управления культуры города. «На платформе „Обратной связи“ с 25 апреля по 4 мая прошло голосование. Большинство голосов челябинцы отдали теме „Остров сокровищ“», — сообщили в пресс-службе. На выбор было представлено шесть тем: Остров сокровищ, приключения Маугли, герои произведений Чуковского, семья и любовь, все профессии нужны, все профессии важны и музыкальный калейдоскоп. Уже в ноябре начнется создание ледового городка по выбранной жителями концепции.