05 мая 2024

Челябинцы выбрали тематику новогоднего ледового городка

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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, ледовый городок
В ноябре приступят к работам по созданию ледового городка Фото:

В Челябинске выбрали концепцию ледового городка на площади Революции. Из шести вариантов большее количество голосов было отдано за тему «Остров сокровищ», сообщили в пресс-службе управления культуры города.

«На платформе „Обратной связи“ с 25 апреля по 4 мая прошло голосование. Большинство голосов челябинцы отдали теме „Остров сокровищ“», — сообщили в пресс-службе.

На выбор было представлено шесть тем: Остров сокровищ, приключения Маугли, герои произведений Чуковского, семья и любовь, все профессии нужны, все профессии важны и музыкальный калейдоскоп. Уже в ноябре начнется создание ледового городка по выбранной жителями концепции.

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В Челябинске выбрали концепцию ледового городка на площади Революции. Из шести вариантов большее количество голосов было отдано за тему «Остров сокровищ», сообщили в пресс-службе управления культуры города. «На платформе „Обратной связи“ с 25 апреля по 4 мая прошло голосование. Большинство голосов челябинцы отдали теме „Остров сокровищ“», — сообщили в пресс-службе. На выбор было представлено шесть тем: Остров сокровищ, приключения Маугли, герои произведений Чуковского, семья и любовь, все профессии нужны, все профессии важны и музыкальный калейдоскоп. Уже в ноябре начнется создание ледового городка по выбранной жителями концепции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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