Челябинцы выбрали тематику новогоднего ледового городка

В Челябинске выбрали концепцию ледового городка на площади Революции. Из шести вариантов большее количество голосов было отдано за тему «Остров сокровищ», сообщили в пресс-службе управления культуры города.
«На платформе „Обратной связи“ с 25 апреля по 4 мая прошло голосование. Большинство голосов челябинцы отдали теме „Остров сокровищ“», — сообщили в пресс-службе.
На выбор было представлено шесть тем: Остров сокровищ, приключения Маугли, герои произведений Чуковского, семья и любовь, все профессии нужны, все профессии важны и музыкальный калейдоскоп. Уже в ноябре начнется создание ледового городка по выбранной жителями концепции.
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