Экс-полковник ФСБ Фролов попросил снять с него обвинение в хищении

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, клетка, арест, решетка, замок, преступник, обвиняемый, арестованный, подсудимый, наручники
Дмитрий Фролов считает, что он не причинил ущерба потерпевшим (архивное фото) Фото:

Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов подал в суд просьбу о прекращении уголовного преследования по обвинениям в особо крупном мошенничестве в силу истечения сроков давности. Данная просьба касается дела о хищении 490 миллиона рублей.

«Фролов просит суд прекратить его уголовное преследование по обвинению в особо крупном мошенничестве в связи с истечением сроков давности», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что он является фигурантом дела по хищению 490 миллионов рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина, совершенного путем передачи прав собственности в компании «Юрпромконсалтинг».

На последнем заседании Московского гарнизонного военного суда Фролов заявил, что он не причинил ущерба потерпевшим и что его просьба о прекращении преследования является единственным способом защиты в настоящее время. Предполагается, что потерпевшая сторона выскажет мнение по этому вопросу на следующем заседании 7 мая, заключили в материале.

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Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов подал в суд просьбу о прекращении уголовного преследования по обвинениям в особо крупном мошенничестве в силу истечения сроков давности. Данная просьба касается дела о хищении 490 миллиона рублей. «Фролов просит суд прекратить его уголовное преследование по обвинению в особо крупном мошенничестве в связи с истечением сроков давности», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что он является фигурантом дела по хищению 490 миллионов рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина, совершенного путем передачи прав собственности в компании «Юрпромконсалтинг». На последнем заседании Московского гарнизонного военного суда Фролов заявил, что он не причинил ущерба потерпевшим и что его просьба о прекращении преследования является единственным способом защиты в настоящее время. Предполагается, что потерпевшая сторона выскажет мнение по этому вопросу на следующем заседании 7 мая, заключили в материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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