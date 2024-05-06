Экс-полковник ФСБ Фролов попросил снять с него обвинение в хищении

06 мая 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Фролов считает, что он не причинил ущерба потерпевшим (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов подал в суд просьбу о прекращении уголовного преследования по обвинениям в особо крупном мошенничестве в силу истечения сроков давности. Данная просьба касается дела о хищении 490 миллиона рублей. «Фролов просит суд прекратить его уголовное преследование по обвинению в особо крупном мошенничестве в связи с истечением сроков давности», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что он является фигурантом дела по хищению 490 миллионов рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина, совершенного путем передачи прав собственности в компании «Юрпромконсалтинг». На последнем заседании Московского гарнизонного военного суда Фролов заявил, что он не причинил ущерба потерпевшим и что его просьба о прекращении преследования является единственным способом защиты в настоящее время. Предполагается, что потерпевшая сторона выскажет мнение по этому вопросу на следующем заседании 7 мая, заключили в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов подал в суд просьбу о прекращении уголовного преследования по обвинениям в особо крупном мошенничестве в силу истечения сроков давности. Данная просьба касается дела о хищении 490 миллиона рублей. «Фролов просит суд прекратить его уголовное преследование по обвинению в особо крупном мошенничестве в связи с истечением сроков давности», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что он является фигурантом дела по хищению 490 миллионов рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина, совершенного путем передачи прав собственности в компании «Юрпромконсалтинг». На последнем заседании Московского гарнизонного военного суда Фролов заявил, что он не причинил ущерба потерпевшим и что его просьба о прекращении преследования является единственным способом защиты в настоящее время. Предполагается, что потерпевшая сторона выскажет мнение по этому вопросу на следующем заседании 7 мая, заключили в материале.