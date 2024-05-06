Челябинский ХК «Трактор» возглавил специалист из НХЛ Бенуа Гру

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Хоккей. Трактор-Барыс. Челябинск., ультрас, болельщики трактора, хк трактор
В ХК «Трактор» сменился главный тренер Фото:

Главным тренером челябинского ХК «Трактор» назначен Бенуа Гру, в прошлом тренировавший «молодежку» «Тампы-Бэй». Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона со ссылкой на гендиректора клуба Алексея Волкова, контракт со специалистом рассчитан на два года.

«Главным тренером „Трактора“ на ближайшие два года утвержден Бенуа Гру. В числе кандидатов на пост было несколько специалистов, но по совокупности факторов выбор был сделан в пользу Бенуа», — цитирует Волкова пресс-служба регионального правительства.

По его словам, руководство клуба уже получило от Бенуа презентацию нового проекта команды. Стало понятно, что с ним команда будет еще конкурентнее в борьбе за главный трофей лиги.

Волков отметил, что будущее Алексея Заварухина может быть связано с тренерством в системе «Трактора». Ему было сделано предложение возглавить «Челмет».

Заварухин возглавил тренерский штаб в октябре 2023 года после отставки бывшего тренера Анвара Гатиятуллина. По итогам регулярного чемпионата клуб занял шестое место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву». Однако, несмотря на бронзовые медали и положительную оценку итогов сезона губернатором Алексеем Текслером, на итоговой конференции 12 апреля Заварухин предположил, что может покинуть свой пост.

Новым тренером ХК «Трактор» стал Бенуа Гру
Новым тренером ХК «Трактор» стал Бенуа Гру
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Главным тренером челябинского ХК «Трактор» назначен Бенуа Гру, в прошлом тренировавший «молодежку» «Тампы-Бэй». Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона со ссылкой на гендиректора клуба Алексея Волкова, контракт со специалистом рассчитан на два года. «Главным тренером „Трактора“ на ближайшие два года утвержден Бенуа Гру. В числе кандидатов на пост было несколько специалистов, но по совокупности факторов выбор был сделан в пользу Бенуа», — цитирует Волкова пресс-служба регионального правительства. По его словам, руководство клуба уже получило от Бенуа презентацию нового проекта команды. Стало понятно, что с ним команда будет еще конкурентнее в борьбе за главный трофей лиги. Волков отметил, что будущее Алексея Заварухина может быть связано с тренерством в системе «Трактора». Ему было сделано предложение возглавить «Челмет». Заварухин возглавил тренерский штаб в октябре 2023 года после отставки бывшего тренера Анвара Гатиятуллина. По итогам регулярного чемпионата клуб занял шестое место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву». Однако, несмотря на бронзовые медали и положительную оценку итогов сезона губернатором Алексеем Текслером, на итоговой конференции 12 апреля Заварухин предположил, что может покинуть свой пост.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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