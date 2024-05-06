Челябинский ХК «Трактор» возглавил специалист из НХЛ Бенуа Гру

В ХК «Трактор» сменился главный тренер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главным тренером челябинского ХК «Трактор» назначен Бенуа Гру, в прошлом тренировавший «молодежку» «Тампы-Бэй». Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона со ссылкой на гендиректора клуба Алексея Волкова, контракт со специалистом рассчитан на два года.

«Главным тренером „Трактора“ на ближайшие два года утвержден Бенуа Гру. В числе кандидатов на пост было несколько специалистов, но по совокупности факторов выбор был сделан в пользу Бенуа», — цитирует Волкова пресс-служба регионального правительства.

По его словам, руководство клуба уже получило от Бенуа презентацию нового проекта команды. Стало понятно, что с ним команда будет еще конкурентнее в борьбе за главный трофей лиги.

Волков отметил, что будущее Алексея Заварухина может быть связано с тренерством в системе «Трактора». Ему было сделано предложение возглавить «Челмет».

Заварухин возглавил тренерский штаб в октябре 2023 года после отставки бывшего тренера Анвара Гатиятуллина. По итогам регулярного чемпионата клуб занял шестое место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву». Однако, несмотря на бронзовые медали и положительную оценку итогов сезона губернатором Алексеем Текслером, на итоговой конференции 12 апреля Заварухин предположил, что может покинуть свой пост.

Новым тренером ХК «Трактор» стал Бенуа Гру Фото: пресс-служба ХК «Трактор»