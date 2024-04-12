Челябинский «Трактор» может поменять главного тренера

12 апреля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Место работы Алексея Заварухина на следующий сезон еще не определено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский хоккейный клуб «Трактор» может сменить главного тренера. Это следует из ответа действующего наставника «черно-белых» Алексея Заварухина, прозвучавшего на пресс-конференции, которая состоялась 12 апреля. «Это вопрос не ко мне. Сейчас никаких переговоров нет, потому что нужно сесть и все проанализировать. Соберется совет директоров клуба, и там будет приниматься решение», — ответил Заварухин на вопрос, остается ли он в качестве главного тренера команды на следующий сезон. Заворухин возглавил тренерский штаб в октябре 2023 года после отставки бывшего тренера Анвара Гатиятуллина. По итогам регулярного чемпионата клуб занял шестое место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву». Несмотря на относительный успех — бронзовые медали и положительную оценку итогов сезона губернатором Алексеем Текслером, Заварухин не гарантировал себе место главного тренера на будущий сезон. Возможно, это связано с конфликтом между ним и генменеджером Алексеем Волковым, о котором заявляли эксперты по ходу сезона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» может сменить главного тренера. Это следует из ответа действующего наставника «черно-белых» Алексея Заварухина, прозвучавшего на пресс-конференции, которая состоялась 12 апреля. «Это вопрос не ко мне. Сейчас никаких переговоров нет, потому что нужно сесть и все проанализировать. Соберется совет директоров клуба, и там будет приниматься решение», — ответил Заварухин на вопрос, остается ли он в качестве главного тренера команды на следующий сезон. Заворухин возглавил тренерский штаб в октябре 2023 года после отставки бывшего тренера Анвара Гатиятуллина. По итогам регулярного чемпионата клуб занял шестое место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву». Несмотря на относительный успех — бронзовые медали и положительную оценку итогов сезона губернатором Алексеем Текслером, Заварухин не гарантировал себе место главного тренера на будущий сезон. Возможно, это связано с конфликтом между ним и генменеджером Алексеем Волковым, о котором заявляли эксперты по ходу сезона.