Челябинский «Трактор» может поменять главного тренера

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» может сменить главного тренера. Это следует из ответа действующего наставника «черно-белых» Алексея Заварухина, прозвучавшего на пресс-конференции, которая состоялась 12 апреля.
«Это вопрос не ко мне. Сейчас никаких переговоров нет, потому что нужно сесть и все проанализировать. Соберется совет директоров клуба, и там будет приниматься решение», — ответил Заварухин на вопрос, остается ли он в качестве главного тренера команды на следующий сезон.
Заворухин возглавил тренерский штаб в октябре 2023 года после отставки бывшего тренера Анвара Гатиятуллина. По итогам регулярного чемпионата клуб занял шестое место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву».
Несмотря на относительный успех — бронзовые медали и положительную оценку итогов сезона губернатором Алексеем Текслером, Заварухин не гарантировал себе место главного тренера на будущий сезон. Возможно, это связано с конфликтом между ним и генменеджером Алексеем Волковым, о котором заявляли эксперты по ходу сезона.
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