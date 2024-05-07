Губернатор ХМАО оказалась самым медийным главой уральского региона на инаугурации президента. Фото

Губернатор ХМАО на инаугурации президента получила место в первом ряду

07 мая 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО на инаугурации президента получила место в первом ряду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова получила самое удачное место на инаугурации президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце. Она дважды попала в поле зрения операторов во время видеотрансляции церемонии, стоя в первом ряду в компании Аркадия Ротенберга и Сергея Чемезова. На два ряда дальше Комарова оказался курганский губернатор Вадим Шумков. За ним можно было разглядеть главу Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава Ямала Дмитрий Артюхов стоял правее, в четвертом ряду, и камере удалось поймать его только на общем плане в момент выноса Конституции РФ и Знака Президента. Глава Тюменской области Александр Моор, а также пермский губернатор Дмитрий Махонин и челябинский губернатор Алексей Текслер в объективы не попали. Ранее URA.RU вело онлайн-трансляцию церемонии инаугурации. Она прошла в Кремле 7 мая 2024 года. Губернатор ХМАО Наталья Комарова оказалась в первом ряду на инаугурации президента РФ Скрин: Россия-24 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова получила самое удачное место на инаугурации президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце. Она дважды попала в поле зрения операторов во время видеотрансляции церемонии, стоя в первом ряду в компании Аркадия Ротенберга и Сергея Чемезова. На два ряда дальше Комарова оказался курганский губернатор Вадим Шумков. За ним можно было разглядеть главу Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава Ямала Дмитрий Артюхов стоял правее, в четвертом ряду, и камере удалось поймать его только на общем плане в момент выноса Конституции РФ и Знака Президента. Глава Тюменской области Александр Моор, а также пермский губернатор Дмитрий Махонин и челябинский губернатор Алексей Текслер в объективы не попали. Ранее URA.RU вело онлайн-трансляцию церемонии инаугурации. Она прошла в Кремле 7 мая 2024 года. Скрин: Россия-24