Губернатор ХМАО Наталья Комарова получила самое удачное место на инаугурации президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце. Она дважды попала в поле зрения операторов во время видеотрансляции церемонии, стоя в первом ряду в компании Аркадия Ротенберга и Сергея Чемезова.
На два ряда дальше Комарова оказался курганский губернатор Вадим Шумков. За ним можно было разглядеть главу Свердловской области Евгения Куйвашева.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов стоял правее, в четвертом ряду, и камере удалось поймать его только на общем плане в момент выноса Конституции РФ и Знака Президента. Глава Тюменской области Александр Моор, а также пермский губернатор Дмитрий Махонин и челябинский губернатор Алексей Текслер в объективы не попали.
Ранее URA.RU вело онлайн-трансляцию церемонии инаугурации. Она прошла в Кремле 7 мая 2024 года.
Скрин:
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.