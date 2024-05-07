Губернатор ХМАО оказалась самым медийным главой уральского региона на инаугурации президента. Фото

Губернатор ХМАО на инаугурации президента получила место в первом ряду
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Совещение с Патрушевым. Курган, комарова наталья
Губернатор ХМАО на инаугурации президента получила место в первом ряду Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова получила самое удачное место на инаугурации президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце. Она дважды попала в поле зрения операторов во время видеотрансляции церемонии, стоя в первом ряду в компании Аркадия Ротенберга и Сергея Чемезова.

На два ряда дальше Комарова оказался курганский губернатор Вадим Шумков. За ним можно было разглядеть главу Свердловской области Евгения Куйвашева.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов стоял правее, в четвертом ряду, и камере удалось поймать его только на общем плане в момент выноса Конституции РФ и Знака Президента. Глава Тюменской области Александр Моор, а также пермский губернатор Дмитрий Махонин и челябинский губернатор Алексей Текслер в объективы не попали.

Ранее URA.RU вело онлайн-трансляцию церемонии инаугурации. Она прошла в Кремле 7 мая 2024 года.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова оказалась в первом ряду на инаугурации президента РФ
Губернатор ХМАО Наталья Комарова оказалась в первом ряду на инаугурации президента РФ

Скрин: Россия-24

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова получила самое удачное место на инаугурации президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце. Она дважды попала в поле зрения операторов во время видеотрансляции церемонии, стоя в первом ряду в компании Аркадия Ротенберга и Сергея Чемезова. На два ряда дальше Комарова оказался курганский губернатор Вадим Шумков. За ним можно было разглядеть главу Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава Ямала Дмитрий Артюхов стоял правее, в четвертом ряду, и камере удалось поймать его только на общем плане в момент выноса Конституции РФ и Знака Президента. Глава Тюменской области Александр Моор, а также пермский губернатор Дмитрий Махонин и челябинский губернатор Алексей Текслер в объективы не попали. Ранее URA.RU вело онлайн-трансляцию церемонии инаугурации. Она прошла в Кремле 7 мая 2024 года. Скрин: Россия-24
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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