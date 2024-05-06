Свердловского студента придавило насмерть машиной, которую он готовил к продаже

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Последствия потопа на улице Татищева, 179. Екатеринбург, зима, автомобиль, потоп, устранение последствий, мороз, холод, примерзшие колеса
Трагедия произошла в Полевском вечером 5 мая (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) 17-летнего студента Антона насмерть придавило машиной, которую он готовил к продаже. ЧП произошло 5 мая, спасали юношу друзья и сотрудники пожарной части. Об этом URA.RU рассказали знакомые парня.

«Он собирался продать этот автомобиль. Домкрат поставил, залез под нее, она упала. В тот момент рядом с ним были двое друзей. Они ничего сделать не смогли, позвали на помощь пожарных, но уже было поздно», — поделился один из знакомых Антона.

Юноша занимался продажей автомобилей с 14 лет, добавил другой друг. На странице Антона в соцсети «ВКонтакте» много объявлений: он продавал запчасти и машины. «Он не ездил на них. Просто покупал, ремонтировал, затем перепродавал уже подороже», — пояснил друг мальчика. По словам другого товарища, с машинами Антону помогал некий 35-летний мужчина.

«Антон был хорошим человеком. Помогал, если мог. Был спокойным и дружелюбным», — описал Антона третий знакомый. Студент рос в полной семье.

О трагедии URA.RU сообщило днем. Комментариев от свердловских силовых структур пока не было.

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В Полевском (Свердловская область) 17-летнего студента Антона насмерть придавило машиной, которую он готовил к продаже. ЧП произошло 5 мая, спасали юношу друзья и сотрудники пожарной части. Об этом URA.RU рассказали знакомые парня. «Он собирался продать этот автомобиль. Домкрат поставил, залез под нее, она упала. В тот момент рядом с ним были двое друзей. Они ничего сделать не смогли, позвали на помощь пожарных, но уже было поздно», — поделился один из знакомых Антона. Юноша занимался продажей автомобилей с 14 лет, добавил другой друг. На странице Антона в соцсети «ВКонтакте» много объявлений: он продавал запчасти и машины. «Он не ездил на них. Просто покупал, ремонтировал, затем перепродавал уже подороже», — пояснил друг мальчика. По словам другого товарища, с машинами Антону помогал некий 35-летний мужчина. «Антон был хорошим человеком. Помогал, если мог. Был спокойным и дружелюбным», — описал Антона третий знакомый. Студент рос в полной семье. О трагедии URA.RU сообщило днем. Комментариев от свердловских силовых структур пока не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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