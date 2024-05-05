05 мая 2024

Под Екатеринбургом 17-летнего студента насмерть придавило автомобилем. Видео

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Обрушение крыши в центре для бездомных. Челябинск, следственный комитет, ск
Подросток погиб до приезда медиков Фото:

В Полевском (Свердловская область) 17-летнего студента насмерть придавило автомобилем, который он чинил. Машина находилась на домкрате, но конструкция не выдержала. Информация об этом появилась в Telegram.

«Хозяин поднял ее на домкрат и залез под днище — в этот момент конструкция не выдержала и автомобиль рухнул на студента. Приятели не смогли его вытащить и побежали в пожарную часть за помощью. Парень погиб до приезда скорой», — передает telegram-канал Ural Mash.

Отмечается, что до этого автомобиль находился на штрафстоянке шесть лет. Подросток приобрел машину на накопленные средства, а в покупке ему помог 35-летний друг.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Полевском (Свердловская область) 17-летнего студента насмерть придавило автомобилем, который он чинил. Машина находилась на домкрате, но конструкция не выдержала. Информация об этом появилась в Telegram. «Хозяин поднял ее на домкрат и залез под днище — в этот момент конструкция не выдержала и автомобиль рухнул на студента. Приятели не смогли его вытащить и побежали в пожарную часть за помощью. Парень погиб до приезда скорой», — передает telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что до этого автомобиль находился на штрафстоянке шесть лет. Подросток приобрел машину на накопленные средства, а в покупке ему помог 35-летний друг. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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