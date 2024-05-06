Трем свердловским городам грозит потоп: грядет волна из Екатеринбурга. Документ

Дегтярск, Первоуральск и Ревда оказались в опасности из-за сброса с водохранилищ

06 мая 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Плотина на реке Чусовой давно нуждается в ремонте Фото: Илья Московец © URA.RU «Водоканал» Екатеринбурга готовит мощный сброс воды с Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ, который грозит потопом трем городам — Дегтярску, Первоуральску и Ревде. Соответствующий документ оказался в распоряжении URA.RU. «На территории Свердловской области 3—6 мая 2024 года прошли сильные осадки в виде снега и дождя, в метеосводках есть возможность последующего усиления дождей. В связи с прогнозируемым резким увеличением температуры наружного воздуха и стремительного снеготаяния в период с 7 мая по 15 мая 2024 года информируем вас о возможном повышении сбросных расходов с ГТС (Волчихинский, Верхне-Макаровский гидроузел) до значения 100 кубометров в секунду», — говорится в письме, которое «Водоканал» отправил в Единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС) Первоуральска, Ревды и Дегтярска. В середине апреля в два раза меньший по объемам сброс (50 кубометров в секунду) привел к подтоплению Дегтярска. «Сейчас волна дойдет также до Первоуральска и Ревды», — анонсировал знакомый с ситуацией собеседник URA.RU. Новость по теме Что происходит на реке Чусовой под Дегтярском, которая вышла из берегов. Фото, видео По словам еще одного источника, знакомого со спецификой работы екатеринбургского «Водоканала», предприятие просто не может не сбрасывать воду. «Иначе плотина прорвется и хлынет миллион тонн кубометров воды. У предприятия есть нормативы, установленные Нижнеобским бассейном, природоохраной, оно обязано сбрасывать определенный объем. Причем по нормативам — до 400 кубометров в секунду», — объяснил источник. Ревда, Первоуральск и Дегтярск попали в числе городов, наиболее пострадавших от мощных майских снегопадов. Территории на двое суток остались без света и нормального водоснабжения. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Водоканал» Екатеринбурга готовит мощный сброс воды с Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ, который грозит потопом трем городам — Дегтярску, Первоуральску и Ревде. Соответствующий документ оказался в распоряжении URA.RU. «На территории Свердловской области 3—6 мая 2024 года прошли сильные осадки в виде снега и дождя, в метеосводках есть возможность последующего усиления дождей. В связи с прогнозируемым резким увеличением температуры наружного воздуха и стремительного снеготаяния в период с 7 мая по 15 мая 2024 года информируем вас о возможном повышении сбросных расходов с ГТС (Волчихинский, Верхне-Макаровский гидроузел) до значения 100 кубометров в секунду», — говорится в письме, которое «Водоканал» отправил в Единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС) Первоуральска, Ревды и Дегтярска. В середине апреля в два раза меньший по объемам сброс (50 кубометров в секунду) привел к подтоплению Дегтярска. «Сейчас волна дойдет также до Первоуральска и Ревды», — анонсировал знакомый с ситуацией собеседник URA.RU. По словам еще одного источника, знакомого со спецификой работы екатеринбургского «Водоканала», предприятие просто не может не сбрасывать воду. «Иначе плотина прорвется и хлынет миллион тонн кубометров воды. У предприятия есть нормативы, установленные Нижнеобским бассейном, природоохраной, оно обязано сбрасывать определенный объем. Причем по нормативам — до 400 кубометров в секунду», — объяснил источник. Ревда, Первоуральск и Дегтярск попали в числе городов, наиболее пострадавших от мощных майских снегопадов. Территории на двое суток остались без света и нормального водоснабжения.