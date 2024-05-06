«Водоканал» Екатеринбурга готовит мощный сброс воды с Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ, который грозит потопом трем городам — Дегтярску, Первоуральску и Ревде. Соответствующий документ оказался в распоряжении URA.RU.
«На территории Свердловской области 3—6 мая 2024 года прошли сильные осадки в виде снега и дождя, в метеосводках есть возможность последующего усиления дождей. В связи с прогнозируемым резким увеличением температуры наружного воздуха и стремительного снеготаяния в период с 7 мая по 15 мая 2024 года информируем вас о возможном повышении сбросных расходов с ГТС (Волчихинский, Верхне-Макаровский гидроузел) до значения 100 кубометров в секунду», — говорится в письме, которое «Водоканал» отправил в Единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС) Первоуральска, Ревды и Дегтярска.
В середине апреля в два раза меньший по объемам сброс (50 кубометров в секунду) привел к подтоплению Дегтярска. «Сейчас волна дойдет также до Первоуральска и Ревды», — анонсировал знакомый с ситуацией собеседник URA.RU.
По словам еще одного источника, знакомого со спецификой работы екатеринбургского «Водоканала», предприятие просто не может не сбрасывать воду. «Иначе плотина прорвется и хлынет миллион тонн кубометров воды. У предприятия есть нормативы, установленные Нижнеобским бассейном, природоохраной, оно обязано сбрасывать определенный объем. Причем по нормативам — до 400 кубометров в секунду», — объяснил источник.
Ревда, Первоуральск и Дегтярск попали в числе городов, наиболее пострадавших от мощных майских снегопадов. Территории на двое суток остались без света и нормального водоснабжения.
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