Мэр выступил с обращением к жителям Дегтярска, который едва не затопило. Фото

Мэр Дегтярска заявил о снижении уровня воды в Чусовой, куда сбросили тонны воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Река Ай. Челябинск , вода, водоем, паводок, река ай
Из-за сброса воды в реке Чусовой резко вырос уровень воды (архивное фото) Фото:

Уровень воды в реке Чусовая, куда 17 апреля екатеринбургский «Водоканал» сбросил тонны воды и поставил под паводковую угрозу несколько городов, снижается. Ситуацию держат на контроле, заявил глава Дегтярска Вадим Пильников.

«Паводковую ситуацию держу под личным контролем. Вчера после сброса с Верхне-Макаровского водохранилища уровень воды в Чусовой, действительно, несколько вырос, но критичных отметок не достиг. Ни о каком затоплении поселка Чусовая речи не идет. Более того, вода отступает и сегодня вернулась практически на прежний уровень», — публикует обращение Пильникова департамент информполитики региона.

В МЧС добавляют, что подтопленных населенных пунктов в Свердловской области нет. Как ранее сообщало URA.RU, 17 апреля екатеринбургский «Водоканал» сбросил с Верхне-Макаровского гидроузла воду в реку Чусовая, в итоге в некоторых районах уровень вырос на три метра. Ситуация грозила подтоплением Дегтярску, Ревде и Полевскому, которые находятся вниз по течению. Источники агентства в администрации говорят о том, что «Водоканал» о готовящемся сбросе их не предупреждал. В «Водоканале» же заявляют обратное. По данным URA.RU, по факту инцидента проверку ведет прокуратура.

Уровень воды днем 17 апреля…
Уровень воды днем 17 апреля…
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… уровень воды 18 апреля
… уровень воды 18 апреля
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Уровень воды в реке Чусовая, куда 17 апреля екатеринбургский «Водоканал» сбросил тонны воды и поставил под паводковую угрозу несколько городов, снижается. Ситуацию держат на контроле, заявил глава Дегтярска Вадим Пильников. «Паводковую ситуацию держу под личным контролем. Вчера после сброса с Верхне-Макаровского водохранилища уровень воды в Чусовой, действительно, несколько вырос, но критичных отметок не достиг. Ни о каком затоплении поселка Чусовая речи не идет. Более того, вода отступает и сегодня вернулась практически на прежний уровень», — публикует обращение Пильникова департамент информполитики региона. В МЧС добавляют, что подтопленных населенных пунктов в Свердловской области нет. Как ранее сообщало URA.RU, 17 апреля екатеринбургский «Водоканал» сбросил с Верхне-Макаровского гидроузла воду в реку Чусовая, в итоге в некоторых районах уровень вырос на три метра. Ситуация грозила подтоплением Дегтярску, Ревде и Полевскому, которые находятся вниз по течению. Источники агентства в администрации говорят о том, что «Водоканал» о готовящемся сбросе их не предупреждал. В «Водоканале» же заявляют обратное. По данным URA.RU, по факту инцидента проверку ведет прокуратура.
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