Мэр выступил с обращением к жителям Дегтярска, который едва не затопило. Фото

Мэр Дегтярска заявил о снижении уровня воды в Чусовой, куда сбросили тонны воды

18 апреля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Из-за сброса воды в реке Чусовой резко вырос уровень воды (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уровень воды в реке Чусовая, куда 17 апреля екатеринбургский «Водоканал» сбросил тонны воды и поставил под паводковую угрозу несколько городов, снижается. Ситуацию держат на контроле, заявил глава Дегтярска Вадим Пильников. «Паводковую ситуацию держу под личным контролем. Вчера после сброса с Верхне-Макаровского водохранилища уровень воды в Чусовой, действительно, несколько вырос, но критичных отметок не достиг. Ни о каком затоплении поселка Чусовая речи не идет. Более того, вода отступает и сегодня вернулась практически на прежний уровень», — публикует обращение Пильникова департамент информполитики региона. В МЧС добавляют, что подтопленных населенных пунктов в Свердловской области нет. Как ранее сообщало URA.RU, 17 апреля екатеринбургский «Водоканал» сбросил с Верхне-Макаровского гидроузла воду в реку Чусовая, в итоге в некоторых районах уровень вырос на три метра. Ситуация грозила подтоплением Дегтярску, Ревде и Полевскому, которые находятся вниз по течению. Источники агентства в администрации говорят о том, что «Водоканал» о готовящемся сбросе их не предупреждал. В «Водоканале» же заявляют обратное. По данным URA.RU, по факту инцидента проверку ведет прокуратура. Уровень воды днем 17 апреля… Фото: URA.RU … уровень воды 18 апреля Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Чусовая, куда 17 апреля екатеринбургский «Водоканал» сбросил тонны воды и поставил под паводковую угрозу несколько городов, снижается. Ситуацию держат на контроле, заявил глава Дегтярска Вадим Пильников. «Паводковую ситуацию держу под личным контролем. Вчера после сброса с Верхне-Макаровского водохранилища уровень воды в Чусовой, действительно, несколько вырос, но критичных отметок не достиг. Ни о каком затоплении поселка Чусовая речи не идет. Более того, вода отступает и сегодня вернулась практически на прежний уровень», — публикует обращение Пильникова департамент информполитики региона. В МЧС добавляют, что подтопленных населенных пунктов в Свердловской области нет. Как ранее сообщало URA.RU, 17 апреля екатеринбургский «Водоканал» сбросил с Верхне-Макаровского гидроузла воду в реку Чусовая, в итоге в некоторых районах уровень вырос на три метра. Ситуация грозила подтоплением Дегтярску, Ревде и Полевскому, которые находятся вниз по течению. Источники агентства в администрации говорят о том, что «Водоканал» о готовящемся сбросе их не предупреждал. В «Водоканале» же заявляют обратное. По данным URA.RU, по факту инцидента проверку ведет прокуратура.